ادامه راه شهدا انقلاب اسلامی را در مقابل دشمنان بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک واحدی شامگاه دوشنبه در دومین کنگره شهدای دانشجو استان کردستان که در تالار ابن‌سینا دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد، گفت: این روز، روزی است که شاید در خاطره همه ما به عنوان یک روز ماندگار یاد شود چرا که این روز به نام شهدای به نام شهدا مزین شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار داشت: شاید این سوال پیش بیاید که شهید کیست؟ و آیا هر کس که کشته شود شهید است؟ روزانه صد ها هزار نفر می‌ میرند اما تعداد انگشت‌ شماری از آنها که در این راه یک هدف عالی و باور مقدس داشته و برای خون خود ارزش قائل شده اند، شهید تلقی می شوند.

وی با بیان اینکه شهید در راه رسیدن به هدف خود همه چیزش را واگذار می کند، افزود: شهید مسعود علی محمدی که از شهدای هسته ای ایران است با رسیدن به مقام شهادت به علم خود ارزش داد.

واحدی به هفت مقام مقدس شهدا در دین اسلام اشاره کرد و گفت: پاک شدن گناهان، ملبس به لباس بهشتی، گرفتن عطر بهشتی، دیدار با بهشتیان، گذاشتن سر بر بالین حور العین بهشتی، اجازه گذر از تمامی جایگاه‌ های بهشت و از بین رفتن پرده موجود بین او و خداوند از جمله مقام‌ هایی است که برای شهید بیان شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار داشت: شهید در زمان حیات خود به جایی می‌ رسد که در زمین جایی را برای خود نمی‌بینید و به همین دلیل، جسمش را بجا می‌گذارد و روح خود را آزاد می‌کند تا به آن مقامات برسد.

واحدی با بیان اینکه شناخت راه شهدا بسیار سخت تر از جایگاه آنان است، گفت: به شما دانشجویان توصیه می‌کنم که در کنار علم آموزی به فکر تذکیه نفس بپردازیم و برای مقام شهدا، ارزش قائل شویم.

وی افزود: آیندگان ما می بایست شهدا را بشناسند و این را می‌توان با بیان زندگینامه شهدا و بازگویی خاطرات آنها و همچنین زندگی کردن مانند شهدا تحقق بخشید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه اگر پیرو امام راحل هستیم، عنوان کرد: امام خمینی (ره) بعد از سالها دوری از وطن در بازگشت به ایران به دیدار با خانواده خود نرفتند و به بهشت زهرا برای زیارت شهدا رفتند و این جایگاه ارزشی شهدا را نشان می‌دهد که امام برای آنان قائل شد.