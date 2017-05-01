تحولات منطقه محور دیدار صدراعظم آلمان و ولیعهد ابوظبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار پیرامون روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه بویژه اوضاع سوریه، لیبی و یمن به رایزنی پرداختند.

تلاش ها برای مقابله با تروریسم و گروه های تروریستی و هماهنگی امنیتی بین دو طرف از دیگر محورهای دیدار صدراعظم آلمان و ولیعهد ابوظبی بود.

گفتنی است که مرکل پیش از سفر به امارات با حضور در عربستان با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد که در نتیجه آن چند سند همکاری دوجانبه به امضا رسید.

صدراعظم آلمان در جریان سفر به عربستان با «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرد.

دو مقام در دیدار خود در کاخ «السلام» ریاض علاوه بر مناسبات دوجانبه و همکاری های دو سویه درباره مسائل بین المللی نیز بحث و تبادل نظر کردند.

در دیدار مرکل و پادشاه عربستان یک سند همکاری درباره توسعه صنایع پایدار از راه بومی بازسای فناوری به امضا رسید که قرار است با چشم اندازهای اقتصادی عربستان همگام و همسو باشد.

در جریان این دیدار همچنین سند همکاری میان وزارت صنایع عربستان با شرکت زیمنس نیز به امضا رسید.

در بخش دیگری از توافقات انجام شده می توان به امضای سند همکاری میان نیروهای امنیتی و پلیس آلمان اشاره کرد.