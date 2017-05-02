مراسم تقدیر از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس در پردیس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه به مناسبت روز جانباز و با حضور حجتالاسلام والمسلمین حسین توسلی امام جمعه، مرتضی حیدری فرماندار، تعدادی از مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان پردیس و جمع پرشوری از جانبازان هشت سال دفاع مقدس در این شهرستان به همراه خانوادههای آن ها مراسم تقدیر از مقام این عزیزان برگزار شد.
مرتضی حیدری فرماندار پردیس در این مراسم طی سخنانی جانبازان را سرمایههای گرانقدر، انقلاب و هشت سال دفاع مقدس دانست و اظهار داشت: در ماه شعبان شاهد ولادتهای پر برکت شخصیتهای بزرگ اسلام هستیم که در عالم مایه نجات ما را فراهم کردند.
وی ولات امام حسین(ع)، امام زینالعابدین(ع)، روز پاسدار و جانباز را از ارزشمندترین روزهای سال دانست و گفت: لازم می دانیم ابتدا روز جانباز را به بزرگ جانباز کشور پهنآور ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای و سپس این روز را به جانبازان دفاع مقدس و انقلاب حاضر در مجلس تبریک بگوییم.
حیدری افزود: در نیمه شعبان ولادت امام زمان (عج) را در پیش داریم که در انتظار آن روز و نجات انسانیت از زیر بار ستم بسر می بریم.
فضای انتخابات پردیس تا امروز سالم، پاک و با اخلاق بوده است
فرماندار پردیس ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این مراسم اظهار کرد: برای اینکه دشمنان این نظام بار دیگر مایؤس شوند و دل رهبری شاد باید باشکوه، اقتدار و با حضور حداکثری در روز ۲۹ اردیبهشتماه در پای صندوقهای رای حضور خواهیم داشت تا مشت محکمی بر دهان یاوهگویان زده باشیم.
وی اضافه کرد: روز گذشته مقام معظم رهبری در فرمایشات خود فرمودند؛ مشارکت بالا شر را از کشور ما دور خواهد کرد و اعلام کردند که نمی گویم به چه کسی رای بدهید هر یک از ۶ نامزد ریاست جمهوری از نخبگان ایران زمین هستند.
حیدری گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند؛ نامزهای انتخابات ریاست جمهوری با لایههای فکری مختلف و روشهای مختلف هستند و با رای مردم یکی از آنها در کرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد و هر که رای ملت را از آن خود کند فرزند سرزمین است و فرقی برای ما ندارد و بستگی به همت، حضور و مردم دارد.
فرماندار پردیس افزود: خوشبختانه تا به امروز فضای انتخاباتی پاک، سالم و اخلاق به پیش رفته و امیدواریم طی روزهای آتی نیز به همین شکل سپری خواهد شد و تا ۲۹ اردیبهشتماه در پای صندوقهای رای پاسخ دشمنان را خواهیم داد.
ثواب خانوادههای جانبازان کمتر از ایثار آنها نیست
در ادامه این مراسم حجتالاسلام والمسلمین حسین توسلی امام جمعه شهرستان پردیس ضمن تبریک روز جانباز و تقدیر از برگزار کنندگان این مراسم، اظهار داشت: درود و رحمت خداوند برای تمام جانبازان، ایثارگران و خانواده معظمشان مداوم خواهد بود به خصوص خانواده جانبازان که سی سال است در حال حمایت از آنها هستند.
وی گفت: جانبازان طی این سالها در حال تحمل زخمهای دوران جنگ هستند و همسران با کرامت، با شخصیت و صبورشان با خوشرویی و ایمان قوی مراقبت، محافظت و پرستاری از این عزیزان را بر عهده گرفتند و ثواب خانوادههای جانبازان کمتر از ایثار آنها نیست.
در ادامه این مراسم اجرای چند قطعه توسط گروه تواشی نورالساجدین و قرائت اشعار حماسی در وصف جانبازان از برنامههای در نظر گرفته شده و پایان بخش آن اهدای هدایایی به رسم یادبود به جانبازان بود.
