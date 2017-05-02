شهرداری پردیس خدمت به جانبازان را وظیفه ذاتی خود می داند

محمد لاله، در حاشیه مراسم روز جانباز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم برگزاری این مراسم، اظهار داشت: امروز به مناسبت روز جانباز با همکاری دفتر امام جمعه، فرمانداری، سپاه، بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان پردیس و شهرداری بومهن برنامه‌ای را برای تجلیل از ایثارگران شهرستان در نظر گرفتیم.

وی گفت: این مراسم هرساله در این روز و در طی سال نیز به مناسبت‌های مختلف برای تقدیر از مقام والای برگزار میشود که شهرداری و شهروندان پردیس این امر را جز وظایف ذاتی خود می داند.

محمد لاله افزود: جانبازان با ایثار و رشادت خود، امنیت و آرامش را برای کشورمان به ارمغان آورده‌اند و به همین دلیل ما خود را مدیون رشادت‌های جانبازان و خانواده معظم آنان می دانیم.

شهردار پردیس ادامه داد: این مراسم به صورت نمادین برای جانبازان انجام شد، و حتی جبران ثانیه‌ای از از خودگذشتگی آنها را نخواهد کرد، اما امیدواریم به صورت واقعی و ملموس دین خود را ادا کنیم.

وی اضافه کرد: جانبازان شهرستان پردیس از این مراسم استقبال خوبی داشتند و دعوت ما را لبیک گفته و با خانواده‌های خود در این مراسم معنوی شرکت کردند.

محمد لاله اظهار کرد: جانبازان با هدیه‌کردن سلامتی خود در راستای امنیت بخشیدن به کشور عزیزمان جانفشانی زیادی کردند و اینگونه مراسم‌ها به هیچ عنوان جبران زحمات آنها را نخواهد کرد اما امیدواریم به مرور این تحلیل‌ها گوشه‌ای از ایثارشان را جبران کند.

شهردار پردیس گفت: ما وظیفه داریم در هر جایگاهی که حضور داریم با توسل و کمک از ائمه اطهار (ع) از تمام با بهترین عملکردمان از رشادت‌های شهدا و جانبازان الگو گرفته و از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم.