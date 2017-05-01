دی میستورا در مذاکرات سوری «آستانه» شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دفتر «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از مشارکت وی در مذاکرات سوری که قرار است ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت در «آستانه» پایتخت قزاقستان برگزار شود، خبر داد.

دفتر دی میستورا روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به ضرورت بالای آرام سازی اوضاع بحرانی سوریه و ایجاد اعتمادسازی، دی میستورا با حضور در این مذاکرات به عنوان ناظر و بنا به دعوت دولت قزاقستان موافقت کرد.

در این بیانیه آمده است که دی میستورا قصد دارد همزمان با تلاش ها برای آماده سازی دور جدید مذاکرات صلح سوریه در ژنو، با تمام طرف های دخیل در تحولات سوریه همچون روسیه، ترکیه و ایران در آستانه رایزنی نماید.

این بیانیه می افزاید: هیات فنی متشکل از کارشناسان سازمان ملل متحد که در نشست های قبلی حضور داشتند دی میستورا را همراهی می کنند و در مذاکرات آستانه حضور خواهند داشت.

همچنین دی میستورا در گفتگو با منابع خبری روسی اعلام کرد که روز سه شنبه وارد پایتخت قزاقستان خواهد شد و روز چهارشنبه در نشست آستانه شرکت می کند.

لازم به ذکر است که هیات مذاکره کننده دولت سوریه به ریاست «بشار الجعفری» نماینده سوریه در سازمان ملل متحد به منظور مشارکت در نشست آستانه وارد قزاقستان شده است.

مذاکرات «آستانه ۴» قرار است روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری (۱۳ و ۱۴ اردیبهشت) برگزار شود.