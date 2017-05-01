هشدار نسبت به طرح آمریکا برای سیطره مجدد داعش بر «الانبار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «جواد الطلیباوی» از فرماندهان نیروهای مردمی «حشد شعبی» عراق نسبت به طرح آمریکا برای سیطره مجدد گروه تروریستی داعش بر استان «الانبار» این کشور هشدار داد.

وی همچنین از حضور بیش از سه هزار تروریست داعش در صحرای الانبار با حمایت آمریکا خبر داد.

این فرمانده نیروهای مردمی حشد شعبی گفت: استان الانبار به دلیل دخالت نیروهای آمریکایی در آزادسازی این استان به شکل کامل آزاد نشده است و برخی گروهک ها فعالیت خود را از سر گرفته اند.

وی ضمن هشدار نسبت به طرح نیروهای آمریکایی برای سیطره مجدد داعش بر الانبار، افزود: بیش از سه هزار تروریست داعش با حمایت شرکت های آمریکایی در صحرای الانبار حضور دارند.

الطلیباوی در ادامه گفت: ما پیش از این گفتیم و هشدار دادیم که مناطق آزادشده باید به نیروهای امنیتی که حشد شعبی نیز در آن مشارکت دارد سپرده شود چرا که این اقدام سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از بازگشت داعش به مناطق آزادشده است اما طرح ها و نقشه هایی برای بازگرداندن دوباره داعشی ها وجود دارد.

گفتنی است که گروه تروریستی داعش همچنان بر برخی مناطق در استان الانبار عراق سیطره دارد.