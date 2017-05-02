اسامی فرآورده های غذایی غیر مجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای فرآورده های غذایی روﻏﻦ زﯾﺘﻮن با نام تجاری KIRSAL محصول کشور ترکیه و ﻋﺴﻞ اﻋﻼ (Alaa) ﺧﻮاﻧﺴﺎ، ﭘﺸﻤﮏ وﺣﺒﻮﺑﺎت اﻫﻮرا، ﻧﺎن ﺧﺮﻣﺎﯾﯽبا نام تجاری ﺛﺎﻣﻦ و رﻧﮓ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻤﺘﺎز با نام تجاری ﺻﻤﯿﻢ را به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد.

در این اطلاعیه همچنین محصولاتی چون ﻣﺮﺑﺎی ﻫﻮﯾﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﮑﺎک با نام تجاری ﻧﻮﺑﺮ، ﺑﺎﻣﯿﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻬﺪی، ﻗﻨﺪ ﮐﻠﻮﺧﻪ با نام تجاری ﺟﺎم ﻧﻘﺪه، زردﭼﻮﺑﻪ با نام تجاری ﻣﻬﺴﺘﺎن، ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰا ﭘﺮﭼﺮب ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺧﺎور، ﮐﻨﺠﺪ ﻋﺴﻠﯽ با نام تجاری ﺳﺎﺟﯽ ﻋﺴﻠﯽ، ﭘﯿﺮاﺷﮑﯽ ودوﻧﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻤﺘﺎز، ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻟﯿﻘﻮان ۴۰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻣﺤﺮم زاده، ادوﯾﻪ ﺟﺎت ﺷﺮﮐﺖ اﺧﻮان ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺳﺎز، ﭼﺎﺷﻨﯽ با نام تجاری ﭘﺎرﺳا به دلیل جعل مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می شوند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه با اعلان اینکه این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیر مجاز در سطح عرضه صورت می گیرد؛ از افرادی که محصولات نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می‌کنند خواست که معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام لازم را به عمل آورند.در پایان، شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان جهت دریافت مشخصات مکان‌های عرضه فرآورده‌های غیرمجاز اعلام شده است.