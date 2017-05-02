به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محی الدین حائری شیرازی، شامگاه دوشنبه در آئین بزرگداشت روز معلم که از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی در اراک برگزار شد، اظهار داشت: شرایط کنونی و برج نشینی جامعه امروز، مردم را به مصرف گرایی تشویق می کند و استقبال مردم هم از این روند آنان را به مصرف کننده تبدیل کرده، درحالی که باید این روش نادرست به سمت گرایش به تولید و تولیدکنندگی سوق داده شود.

وی افزود: وجود دانشگاه های علمی کاربردی در کشور لازم است اما کافی نیست و باید مکان هایی را در اختیار دانش آموختگان مراکز آموزش عالی قرار داد تا بتوانند مهارت های علمی خودرا به تولید تبدیل کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: بزرگترین هنر علم، شناسایی نواقص خود در هر عصر و زمان است و اکنون مدیریت و تصمیم گیری در هر برهه از زمان به دست علم قرار گرفته است.

حائری شیرازی با اشاره به تغییرات و تحولات در علم و دانش و اینکه علم می تواند در مسیر زندگی انسان ها اگر گرایش قرآنی نداشته باشد به یک معضل تبدیل شود، تصریح کرد: این نگرانی در جامعه اسلامی وجود دارد که به جای اینکه اسلام توسط اهلش شناسایی شود، خدای ناکرده توسط غیرمسلمان معرفی شود.

۴۴۰هزار دانشجو در مراکز دانشگاهی علمی کاربردی مشغول به تحصیل هستند

در ادامه این آئین، محمد حسین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور نیز گفت: در ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه بایستی ۲۰ درصد دانشجویان کشور صاحب مهارت شوند و در پایان این برنامه، این رقم به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی اظهار داشت: هم اکنون ۴۴۰هزار دانشجو در مراکز دانشگاهی علمی کاربردی کشور به تحصیل مشغول هستند که تا پایان برنامه ششم این رقم باید به ۸۰۰هزار دانشجو افزایش پیدا کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بیش از دو سوم دانشجویان صاحب مهارت، در دانشگاه های جامع علمی کاربردی کشور تحصیل کرده اند.