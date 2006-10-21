حزب الله و اسرائيل در زمينه تبادل اسرا گامهاي پنهاني برداشته اند

به گزارش خبرگزاري مهر، مجله اشپيگل نوشت :"كوفي عنان " دبيركل سازمان ملل متحد از سازمان اطلاعات مركزي آلمان خواسته است تا به عنوان ميانجيگر درگيري هاي خاورميانه عمل كند .

بر اساس گزارش اين مجله آلماني ، سازمان اطلاعات مخفي آلمان كه از مدتها پيش براي تبادل اسرا ميان حزب الله و اسرائيل رايزني هايي را انجام داده مي تواند هنوز به عنوان بهترين گزينه به شمار آيد .

اشپيگل افزود : برخي شواهد نشان مي دهد كه حزب الله و اسرائيل از ماه سپتامبر( شهريور) به طور پنهاني گامهايي را در جهت تبادل اسرا برداشته اند .

بيش از يك ماه پيش، يك منبع بلندپايه لبنان در گفتگو با روزنامه " السفير" چاپ بيروت اظهار داشت : يك هيئت امنيتي آلماني قرار است در چارچوب تلاش آلمان براي به دست گرفتن مجدد پرونده مبادله اسيران بين دو طرف لبنان و اسرائيلي وارد بيروت شود.

وي افزود: هئيت آلماني ديدارهايي را برگزار خواهد كرد بارزترين آن ديدار با سرتيپ وفيق جزيني رئيس كل دستگاه امنيت عمومي لبنان بوده و اين هئيت تماس هاي صورت گرفته پيش از ورود خود به بيروت به ويژه با طرف اسرائيلي و به صورت مشخص زيپي ليوني وزير امور خارجه اسرائيل را مطرح و مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد.

از سوي ديگر به تازگي "عوفر ديكل" نماينده كابينه اسرائيل در امر پرونده نظاميان به اسارت گرفته شده اين رژيم به آلمان سفر كرده است.

وي در اين سفر محرمانه با " ارنست اورلو " رئيس سازمان اطلاعات آلمان ديدار و گفتگو كرده است .