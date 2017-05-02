بودجه شهر دماوند به ۷۷ میلیارد تومان رسید/افزایش املاک شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صفری شامگاه دوشنبه در همایش تجلیل از یادگاران دوران دفاع مقدس به مناسبت سالروز ولادت جانباز کربلا، حضرت ابوالفضل العباس( ع) در سالن همایش اردوگاه مصطفی خمینی (ره) دماوند، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: آنچه امروز لازمه تقدیر از جامعه جانبازان و ایثارگران است، اتفاق نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه اینقدر جانبازان و ایثارگران از خودگذشتگی کردند که امکان بیان آن وجود ندارد، افزود: یاد و خاطره همه شهدا، جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس را که جانانه از میهن اسلامی دفاع کردند، گرامی می‌داریم.

شهردار دماوند گفت: آنچه بسیار حائز اهمیت بوده، این است که شهدا، جانبازان و ایثارگران به وظیفه خود عمل کردند و امروز آن را وظیفه را به ما منتقل کردند که باید ادامه دهیم.

صفری گفت: در حوزه شهری باید طوری عمل کنیم که علاوه بر انجام وظیفه قانونی خود، قسمتی از تلاش‌های جانبازان و ایثارگران را جبران کنیم؛ اگر زمانی در خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان شادی را مشاهده کردیم، آن موقع می‌توان ادعا داشت که قسمتی از ایثاگری آنها جبران شده است که امیدواریم این اتفاق صورت گیرد.

وی اظهار کرد: برگزاری جشن و تقدیر از جانبازان و ایثارگران خوب است، اما باید کاری کرد که آنها در یک آسایش و راحتی بهتر و قوی‌تر قرار گیرند؛ یکی دیگر از موضوع‌های مهم دیگر در شهر این است که فرهنگی که از گذشته تداوم داشته، ادامه یابد.

شهردار دماوند بیان کرد: نامگذاری ولادت امام حسین (ع) به روز پاسدار و ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) به روز جانباز، فرهنگی است که از گذشته ادامه یافته است؛ خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران نشان دادند که فرهنگ ایثار و شهادت که از سال‌های گذشته وجود داشته، ادامه پیدا کرده است.

صفری با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت باید تداوم داشته باشند و به نسل آینده منتقل شود، خاطرنشان کرد: امروز شهدای مدافع حرم نتیجه ترویج فرهنگ ایثارو شهادت که از گذشته تداوم داشته هستند؛ یعنی رزمندگانی که ۳۰ سال پیش در جنگ تحمیلی مقاومت کردند، امروز در نسل جدید به عنوان مدافعان حرم عمل می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه حب‌الوطن قسمتی از ایمان افراد است، افزود: کسانی که در دفاع مقدس مبارزه و امروز فرهنگ ایثار و شهادت را حفظ کردند، قسمتی اساسی از ایمان را داشته‌اند؛ این موضوع مهم باید به عنوان روح جامعه برای همیشه باقی بماند.

شهردار دماوند گفت: اگر بتوانیم به وظایف خود عمل کنیم، گوشه‌ای از ایثارگری‌های شهدا، جانبازان و آزادگان را جبران ساخته‌ایم و یکی از اقدامات مهمی که در این دوره از شوراها صورت گرفت، ثبات در مدیریت شهری بوده که بازخورد آن نیز رفع ۵۰ درصد مشکلات شهری است.

صفری، تکمیل خیابان‌های مهک، فرهنگیان و اتمام بلوار بعثت را یکی از اقدامات مؤثر در شهر دماوند عنوان کرد و ادامه داد: شهرداری دماوند توانست برخی مشکلاتی که سال‌ها گریبان‌گیر شهروندان شده بود را برطرف سازد.

وی با بیان اینکه طی این دوره بودجه شهرداری دماوند از ۲۳ میلیارد تومان به ۷۷ میلیارد تومان افزایش یافت، اضافه کرد: بودجه شهرداری دماوند بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد و باید بیش از این میزان نیز شود و در حوزه سرمایه‌گذاری اقداماتی انجام شد تا شهر در توسعه جلو بیفتد.

شهردار دماوند بیان کرد: یکی از مشکلات شهرها، نبود درآمد پایدار است که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی توانستیم این مشکل را برطرف کنیم و میوه و تره‌بار و مجتمع تجاری و اداری میدان معلم از جمله طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهر دماوند است.

صفری همچنین از افزایش املاک شهرداری طی چهار سال گذشته در شهر دماوند خبر داد و شایعاتی مبنی بر تاراج املاک این شهرداری را کذب دانست.