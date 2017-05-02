۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۷:۵۶

داعش ۱۴ عضو خود را در «الحویجه» عراق اعدام کرد

تروریست های تکفیری داعش ۱۴ عضو این گروه را به دلیل تلاش برای فرار از نبرد با نیروهای عراقی، در شهر الحویجه کرکوک اعدام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، تروریست های داعش ۱۴ عضو این گروه را در شهر الحویجه واقع در استان کرکوک اعدام کردند.

بر اساس این گزارش، تکفیریهای داعش این افراد را به دلیل تلاش آنها برای فرار از نبرد با نیروهای عراقی اعدام کردند.

در همین ارتباط، یک منبع عراقی گفت: تروریست های داعش پس از صدور حکمی از سوی مفتی شرعی این گروه، به اعدام این ۱۴ نفر مبادرت ورزیدند.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود: تکفیریها پس از اعدام این ۱۴ نفر، جنازه های آنها را در بیابان های الحویجه انداختند.

گفتنی است، به دنبال سلسله پیشروی های نیروهای عراقی در نبرد با داعش در جبهه های مختلف، بسیاری از عناصر تکفیری اقدام به فرار از میدان های نبرد می کنند.

