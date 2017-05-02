۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۱۱

کشته شدن ۳ نیروی پلیس مصر در حمله افراد مسلح به اطراف قاهره

افراد مسلح ناشناس یک مرکز امنیتی مصر در اطراف شهر قاهره را هدف قرار دادند که به دنبال آن ۳ نیروی پلیس کشته و ۵ تَن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، یک مرکز امنیتی در اطراف شهر قاهره، پایتخت مصر هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله سه نیروی پلیس مصر کشته و پنج نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

در همین ارتباط، وزارت کشور مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: عناصر مسلح با دو خودرو به مرکز امنیتی در اطراف قاهره نزدیک شده و نیروهای مصری را هدف شلیک گلوله قرار دادند.

طبق اعلام وزارت کشور مصر، تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله مسلحانه را برعهده نگرفته است.

