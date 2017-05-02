۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۱۴

رئیس سازمان اطلاعات پاکستان به زودی به کابل سفر می کند

رئیس سازمان اطلاعات پاکستان (آی اس آی) برای گسترش همکاری های امنیتی دوجانبه به زودی به افغانستان سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، «نوید مختار» رئیس سازمان اطلاعات پاکستان به زودی به کابل سفر می کند و در مورد همکاری های امنیتی و مبارزه با تروریسم با مقامات این کشور به گفتگو خواهد نشست.

«ایاز صادق» رئیس پارلمان پاکستان که به تازگی به کابل سفر کرده است ضمن اعلام این خبر گفت که نوید مختار همچنین قرار است در مورد فهرست تروریست ها که چندی پیش بین کابل و اسلام آباد مبادله شد، صحبت کند.

لازم به ذکر است ایاز صادق که در راس یک هئیت بلند پایه پارلمانی به کابل سفر کرده بود در دیدار با رئیس جمهوری و سایر سران افغانستان اعلام کرد که باید گذشته را فراموش کنیم وفصل جدیدی از همکاری بین دو کشور را رقم بزنیم.

