۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۱۷

مدیرکل تعاون چهارمحال و بختیاری:

۱۴ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

شهرکرد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۴ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری طی سال گذشته ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جزایری عصر دوشنبه در همایش کارگران با اشاره به اینکه  ۱۴ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری طی سال گذشته ایجاد شد، اظهار داشت: ایجاد شغل در سال گذشته در این استان بیش از تعهدات بوده است.

وی عنوان کرد: تعهد ایجاد شغل در این استان در سال گذشته نه هزار شغل بوده است که مسئولان استان با تلاش و کوشش توانستند بیش از ۱۴ هزار شغل ایجاد کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری تاکید: نرخ بیکاری در این استان کاهش یافته است اما همچنان به نقطه مطلوب نرسیده است.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف برای ایجاد شغل استفاده کرد.

کد مطلب 3967523

