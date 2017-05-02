پرونده جشنواره استانی ریاضیات و دست سازه در قروه بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه نخستین جشنواره استانی ریاضیات و دست سازه در دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان شهید احمدی روشن در قروه با هدف ایجاد انگیزه و زمینه ای برای بروز و کشف استعدادها، افزایش مهارت دست ورزی در دانش آموزان و استفاده از دست سازه ها و ابزارهای آموزشی در جهت بهبود روند آموزش با معرفی آثار برتر به کار خود پایان داد.

دبیر اجرایی این جشنواره در گفت و گو با خبرنگار مهر از شرکت ۲۶۰ دانش آموز با دریافت ۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: از تعداد آثار دریافتی ۹۰ اثر به مرحله داوری رسیدند که از این تعداد ۳۹ اثر در قالب رتبه های اول تا پنجم در دو بخش پایه های هفتم و هشتم و بخش پایه نهم بودند و تعداد ۸ اثر موفق به دریافت گواهی حضور در جشنواره شدند.

علیرضا قاسمی با بیان اینکه از شهرهای قروه، سنندج و سقز در این جشنواره شرکت کرده بودند، افزود: بیشترین آثار دریافتی از شهرستان قروه و مدرسه استعدادهای درخشان شهید احمدی روشن بود که باتوجه به ارسال آثار بیشتر، قطعاً تعداد برنده های قروه بالاتر می باشد.

به گفته وی میانگین امتیاز توسط داوران بر روی امتیاز نهایی بوده که آثار قابل داوری در بخش مهارت های دست سازه ریاضی و بخش زیباسازی آثار است.

قاسمی از برنامه های آینده برای بهتر شدن جشنواره گفت و تصریح کرد: به دنبال ایجاد انجمن ریاضی در شهرستان باید بود و اینکه جشنواره در سال های بعد به صورت منطقه ای در دو بخش مقاله و دست سازه برگزار می شود.