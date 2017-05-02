آمریکا جنگنده «اف ۱۶» در افغانستان مستقر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، توئیتر رسمی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان ضمن پیامی اعلام کرد که نیروهای هوایی آمریکا با هواپیماهای جنگنده «اف-۱۶ فالکون» از پایگاه هوایی «آویانو» ایتالیا به سمت میدان هوایی «بگرام» در شمال کابل حرکت کرده‌اند.

اما ناتو به تعداد این جنگندهای اف-۱۶ و شمار نیروهای هوایی آمریکایی اشاره نکرده است.

لازم به ذکر است که چند روز قبل نیز ۳۰۰ تفنگدار نیروی دریایی آمریکا در ولایت «هلمند» مستقر شدند.

این در حالی است که اعضای شورای ملی افغانستان و بسیاری از آگاهان و سیاسیون این کشور از اقدامات اخیر آمریکا و روسیه در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده اند.

آنان همچنین با اشاره به ارتباط روسیه با طالبان و همچنان استفاده آمریکا از بزرگترین بمب غیر اتمی در «ننگرهار»، تاکید کردند که افغانستان به میدان رقابت های قدرت های بزرگ جهانی به ویژه آمریکا و روسیه تبدیل شده است.

برخی از اعضای شورای ملی هشدار داده اند که اگر حکومت موضع گیری قاطع و جدی در برابر این اقدامات آمریکا و روسیه در افغانستان نداشته باشد، افغانستان به سوریه دوم تبدیل خواهد شد.

باید یاد آور شد که مقام های امریکایی و ناتو به تازگی از افزایش نیروهای نظامی شان در افغانستان نیز خبر داده اند که این مساله نگرانی ها درباره افزایش تنش ها میان قدرت های بزرگ در افغانستان را شدت بخشیده است.