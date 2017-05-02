۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۰۵

نماینده مردم کوهرنگ در مجلس:

حضور حماسی مردم در انتخابات زمینه ساز توسعه کشور است

شهرکرد- نماینده مردم شهرستان های فارسان، اردل، کیار و کوهرنگ در مجلس گفت: حضور حماسی مردم در انتخابات زمینه ساز توسعه کشور است.

علی کاظمی باباحیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حضور حماسی مردم در انتخابات زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور است، اظهار داشت: حضور حماسی مردم در انتخابات توطئه های مختلف دشمنان کشور را خنثی می کند و مسیر توسعه و پیشرفت این کشور را هموار می کند.

وی عنوان کرد: مردم با حضور حماسی خود در انتخابات حمایت از نظام اسلامی را نشان می دهند که این امر نقش مهمی در بهبود روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف دارد.

نماینده مردم شهرستان های فارسان، اردل، کیار و کوهرنگ در مجلس بیان کرد: حضور حماسی مردم در انتخابات پشتوانه ای عظیم برای نظام اسلامی به شمار می رود و این امر در تمام بخش های مختلف توسعه ای کشور تاثیر دارد.

وی تاکید کرد: انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین انتخابات های سرنوشت ساز کشور است که حضور پرشور مردم در این انتخابات ضروری است.

