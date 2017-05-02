۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۴۷

با حکم پوتین؛

۹ مقام ارشد روسیه برکنار شدند

رئیس جمهوری روسیه ۹ مقام ارشد این کشور را از سمت های خود برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه با صدور حکمی ۹ مقام ارشد این کشور را برکنار کرد.

بر اساس گزارش های منتشر شده «ولادیمیر آرتامونوف» معاون وزیر موقعیت های اضطراری و «سرگئی ورونتسوف» معاون مرکز مدیریت بحران های وزارتخانه نام برده شده از جمله مقامات برکنار شده هستند.

در حکم های صادر شده از سوی رئیس جمهوری روسیه به دلایل این برکناری ها اشاره ای نشده است.

گفتنی است رئیس جمهوری روسیه سال گذشته میلادی نیز تعدادی از مقامات این کشور بخصوص در حوزه قضایی و همچنین  بالغ بر ۵۰ افسر ارشد که فرماندهان ناوگان مهم دریای بالتیک ارتش روسیه بوده‌اند از جمله دریادار «ویکتور کراوچوک» و همچنین دریادار «سرگئی پوپوف» رئیس دفتر وی را برکنار کرده است.

کد مطلب 3967539
شقایق لامع زاده

