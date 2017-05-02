کمبود ۳۰۰۰ آموزگار در مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش استان مرکزی

بهرام حسین آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در آستانه هفته معلم، با اشاره به چگونگی گزینش معلم نمونه و شایسته به استناد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور، اظهار داشت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دو هدف عملیاتی مرتبط با تقویت و ارتقای جایگاه معلم رقم خورده که در آن دو هدف عملیاتی شامل تقویت جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان به صورت شفاف و صریح، مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در ستاد استان مرکزی شیوه نامه ای تدوین و به تمامی مدارس استان ابلاغ شد تا براساس این شیوه نامه، معلمان نمونه طبق الگوهای مشخص شده و در سه مرحله مدرسه ای، منطقه ای و در نهایت استانی معرفی شوند .

معاون پژوهش و برنامه ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش استان مرکزی بیان کرد: پیش از این شاخص های انتخاب براساس موارد کمّی ارزیابی و بررسی می شد مانند، سابقه کاری، مدرک و... اما در دو سال اخیر شاخص ها از کمی به کیفی و توصیفی تبدیل شده، تا همکارانی که به عنوان نمونه و شایسته به سطح بالاتر ارتقا پیدا می کنند و معرفی می شوند از ویژگی کیفی بالا که در سند تحول بنیادین هم به آن اشاره شده، برخوردار باشند .

حسین آبادی با بیان اینکه در دو سال اخیر این طرح در حال طی کردن مسیر تکامل خود است، گفت: در حال حاضر در استان، ۳۵۰ آموزگار به مرحله منطقه ای راه یافته اند و براساس سهمیه بندی از ۱۵هزار پرسنل آموزش و پرورش استان، یک درصد یعنی ۱۵۰ نفر برای استان انتخاب و در نهایت یک نفر هم به عنوان منتخب استان مرکزی برای شرکت در مراسم ویژه تهران و دیدار با رهبر انقلاب برگزیده شده است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: همچنین ده کمیته شامل کمیته های برنامه ریزی، روابط عمومی، تبلیغات، ارزیابی از فعالیت های معلمان، تربیت بدنی و ورزش، فرهنگی هنری، تعاون و رفاه(خاص بیماران صعب العلاج با هدف تامین بخشی از نیازهایشان)، تدارکات، ایثارگران و... برای برگزاری هفته تکریم از معلم، در ستاد استانی اداره کل آموزش و پرورش تشکیل شده است.