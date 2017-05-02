به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مهندس رحیمی معاون محترم استاندار در حاشیه بازدید از پروژه های تحقیقی و ترویجی مرکز تحقیقات کشاورزی اظهار داشت: گندم در کشور ما محصولی استراتژیک محسوب شده و افزایش تولید و رسیدن به خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک با معرفی ارقام پرمحصول تر ممکن است.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه هدف نهایی هر طرح تحقیقاتی کاربردی کشاورزی را انتقال و ارائه نتایج به کشاورزان با ساده ترین شیوه ممکن دانست و در ادامه عنوان کرد: گزینش و معرفی ارقام جدید گندم می تواند باعث بالابردن آگاهی و دانش کشاورزان در این زمینه شود و استقبال بیشتر آنان از این ارقام را به دنبال داشته باشد.

این مدیر ارشد اقتصادی استان ضمن تقدیر از محققین مرکز تحقیقات به واسطه حضور پر رنگ در عرصه های بهره برداران و انتقال دانش و تکنیک های نوین، تصریح کرد: این برنامه باید در سطح استان توسعه یابد و محصولات یا بذرهایی که حاصل دستاوردهای محققین مرکز تحقیقات است با همکاری و مشارکت کشاورزان در مزارع مختلف کشت شود.

وی ادامه داد: تطبیق هرچه بیشتر یافته های تحقیقاتی با شرایط کشاورزان و معرفی ارقام پرمحصول گندم نان، گندم دوروم و جو آبی اهمیت بسزایی در افزایش تولید در واحد سطح دارد.

مهندس رضا رحیمی اظهار داشت: تاکنون ۳۵ رقم گندم آبی و گندم دوروم و جو آبی طی دو دهه گذشته معرفی شده که این دست آوردها سهم بسزایی در خود کفایی گندم درکشور عزیزمان داشته است.

وی همچنین تاکید کرد: باید در نام گذاری ارقام بذرهای معرفی شده از اسامی بومی استان کرمانشاه و منطقه استفاده کرد.

گفتنی است آقای مهندس رضا رحیمی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و مدیران حوزه کشاورزی از سه پروژه تحقیقی – ترویجی در زمینه مقایسه لاین های امیدبخش گندم نان، گندم دوروم و جو آبی با ارقام شاهد در مزارع روستای سمنگان صحنه بازدید به عمل آوردند و از نزدیک با دستاوردها و نتایج فعالیت های پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی استان را مورد بررسی قرار دادند. در این بازدید همچنین کشاورزان مسائل و مشکلات خود را با معاون استاندار مطرح کردند.