۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۰۲

گزارش پلیس راه؛

بارندگی در محورهای شمال غرب کشور/ ترافیک در آزادراه کرج - تهران 

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، گفت: بارش باران در استان‌های شمالی و غربی کشور ادامه دارد و ترافیک در آزاد راه کرج - تهران نیمه سنگین گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی اظهارداشت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک و شهرک خاتم تا گرمدره ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در استان آذربایجان غربی محورهای نقده - میاندواب، ارومیه - سلماس و سردشت - مهاباد بارش باران و در استان گیلان در اکثر محورها مه‌گرفتگی و کاهش دید گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، گفت: در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

