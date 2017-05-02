تجهیز ۲۷۰۰هکتار از اراضی کشاورزی بوئین زهرا به سامانه نوین آبیاری

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۸۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی این شهرستان نیز در دست اجرا برای تجهیز سامانه های نوین آبیاری قرار دارد.

به گفته ی وی؛ در راستای مصوبات دور اول سفر ریاست محترم جمهوری به استان مبنی بر اجرای ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی استان به سامانه نوین آبیاری؛ سهمیه این شهرستان ۵ هزار هکتار تعیین شده که امیدواریم با تعامل، هماهنگی و تلاش مسئولین و کشاورزان محقق شود.

اسماعیلی؛ صرفه جویی در مصرف آب، افزایش راندمان آبیاری و بهبود مدیریت آبیاری از جمله مزیت های ترویج وتوسعه سیستم های نوین آبیاری است.

به گفته ی وی؛ این شهرستان رتبه نخست در سطح استان برای اجرای سیستم های نوین آبیاری را به خود اختصاص داده است.