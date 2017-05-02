به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیته روابط خارجی مجلس اعیان انگلیس در این گزارش که امروز سه شنبه منتشر کرده آورده است: بریتانیا دیگر نباید به رهبری آمریکا در سیاست‌های خود در قبال خاورمیانه اتکا کند و می بایست در همکاری با اتحادیه اروپا از تداوم اجرای توافق هسته‌ای با ایران (برجام) اطمینان حاصل کند.

«دیوید هاول» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس اعیان پارلمان بریتانیا در این زمینه گفته است: ما دیگر نمی توانیم این فرض را داشته باشیم که آمریکا رویکرد و سیاست های غرب در قبال خاورمیانه راتعیین خواهد کرد.

در گزارش کمیته روابط بین الملل مجلس اعیان به رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران و همچنین مناقشه اعراب‌اسرائیل اشاره شده است.

در این گزارش آمده است: دولت جدید آمریکا این ظرفیت را دارد که منطقه را بی‌ثبات تر کند.

این گزارش مواضع رئیس جمهوری آمریکا را «غیرسازنده‌» خوانده و گفته است چنین رویکردی حتی می تواند به تشدید درگیری‌ها منجر شود.

این گزارش خواستار آن شده است که دولت بریتانیا تعاملات خود با کشورهای خاورمیانه را کاهش ندهد، چرا که صادرات این کشور به این منطقه بیشتر از صادرات به هند و چین است و سرمایه گذاری‌های انجام شده در بریتانیا توسط کشورهای این منطقه بسیار با اهمیت است.

رویترز می گوید، در این گزارش تصریح شده است که بریتانیا می بایست با کشورهای اروپایی برای برداشتن گام هایی در جهت کاهش محدودیت‌های اعطای وام‌های بانکی برای سرمایه گذاری در ایران همکاری کند و به توسعه روابط تجاری جدید با ایران به عنوان یک اولویت پس از خروج از اروپا توجه کند.

در حالی این گزارش منتشر شده که ژنرال «هربرت مک‌مستر» مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، روز یکشنبه ابراز اطمینان کرد در صورتی که آمریکا بخواهد تحریم‌های تازه‌ای را ناظر بر «رفتارهای مخرب ایران» اتخاذ کند، از حمایت کافی متحدان خود برخوردار است.

«برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام در آغاز سال ۲۰۱۶ اجرایی شد و دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری سابق آمریکا، از این توافق به عنوان یکی از دستاوردهای دولت خود یاد کرد.

این در حالی است که مقام‌های دولت ترامپ از این توافق انتقاد کرده و ایران را عامل تنش‌ها در منطقه خاورمیانه می دانند.

وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود، اشتباهی که در جریان دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران صورت گرفت این بود که به جز تهدید هسته ای، همه تهدیدهای جدی دیگری که ایران به وجود می آورد، نادیده گرفته شد.