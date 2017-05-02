استقبال سازمان ملل از بازگشت «حکمتیار» به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، در بیانیه ای که از سوی دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) منتشر شده اعلام شده است که توافق اخیر دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری «گلبدین حکمتیار» و برگشت صلح‌آمیز وی به افغانستان باعث دلگرمی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد پیشرف روند صلح شده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که توافق با حزب اسلامی حکمتیار، بیانگر آمادگی و تلاش دولت افغانستان برای صلح با مخالفان این کشور است و یوناما منتظر اجرای کامل این تفاهم نامه و پیوستن سایر گروه‌های مخالف به روند صلح است.

یوناما همچنین اعلام کرد که سازمان ملل متحد از توافقاتی که باعث کاهش خشونت در افغانستان می شود و به مردم اجازه می دهد که در صلح زندگی کنند، حمایت می کند.

لازم به ذکر است که گلبدین حکمتیار چند روز گذشته وارد ولایت «لغمان» افغانستان شد و پس از سخنرانی درمیان هوادارانش به ولایت «ننگرهار» رفت و در آنجا طی مراسمی رسمی مورد استقبال مقامات دولتی کابل قرار گرفت.

گفته می شود که مقصد بعدی وی پایتخت افغانستان است اما هنوز زمان دقیق ورود وی به کابل اعلام نشده است.