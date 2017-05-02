آئین تقدیر از ستارگان در تنگستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش استان بوشهر، حسین پولادیان اظهار داشت: یکی از ساحت‌های شش گانه تعلیم و تربیت، ساحت علمی و آموزشی است و آموزش و پرورش تلاش دارد با برگزاری کلاس‌های تقویتی، مسابقات و برنامه‌های مفید و کاربردی بنیه علمی دانش‌آموزان را تقویت کند.

مدیر آموزش و پرورش تنگستان تصریح کرد: دانش آموزان این شهرستان، در مسابقات قرآنی، فرهنگی، هنری و پرورشی، دارای رتبه های مختلف کشوری و استانی هستند؛ امید است با توجه به برنامه‌های این مدیریت و تلاش همکاران، شاهد ارتقای رتبه‌های علمی و آموزشی دانش آموزان باشیم.

پولادیان با بیان این که کیفیت بخشی به آموزش و ارتقای سطح علمی دانش آموزان سرلوحه کار ماست، تصریح کرد: برگزاری کلاس های کنکور( از ابتدای آبان ماه ۹۵تا کنون) کلاس های تقویتی، اعتکاف علمی، مسابقات گراد، دانشمند کوچک، خوارزمی، طرح جابر، کانگورو، المپیاد ، سنجش و پایش و... طبق برنامه ای مدون و کارشناسی شده انجام شده است.

در پایان این آیین از رتبه‌های برتر علمی و برگزیدگان مسابقات مختلف حوزه آموزش تقدیر شد.