۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۵۲

در پی بارش‌های مناسب بهاری پس از ۱۰ سال؛

سد مخزنی گاوشان در استان کرمانشاه سر ریز شد

کرمانشاه- در پی بارش‌های بهاری، سد مخزنی گاوشان در استان کرمانشاه پس از ۱۰ سال سرریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، سدمخزنی گاوشان پس از ۱۰ سال صبح امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت شروع به سرریز کرد.

سد مخزنی گاوشان با حجم کلی ۵۵۴ میلیون متر مکعب از مهمترین سازه های آبی غرب کشور است  که بر روی رودخانه گاوه رود احداث شده است.

این سد با هدف تامین آب شرب شهر کرمانشاه به میزان ۶۹ میلیون متر مکعب در سال  و تامین انرژی برق آبی به میزان ۱۱ گیگا وات ساعت در سال وهمچنین تامین آب اراضی کشاورزی زیردست و کنترل سیلابهای مخرب رودخانه گاوه رود و نیاز محیط زیست وتوسعه صنعت گردشگری طراحی واحداث شد و از زمان آبگیری برای دومین بار است که به لطف خداوند و بارش های مناسب بهاری به حجم نرمال رسیده وسرریز می کند.

    • عبدالله عزیزی IR ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
      سد گاوشان دراستان کردستان واقع شده نه کرمانشاه.

