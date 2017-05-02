زلزله ۳ ریشتری بخش کلور در شهرستان خلخال را لرزاند

مسعود امامی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این زمینلرزه در عمق ۱۵ کیلومتری در ساعت ۶:۳۸ دقیقه صبح به ثبت رسیده است.
وی با تأکید به اینکه خسارتی در پی وقوع این زمینلرزه گزارش نشده است، اضافه کرد: با این وجود بررسیهای جزئی ادامه دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل تأکید کرد: از ابتدای امسال چهار زمینلرزه در استان اردبیل با قدرت بیش از سه ریشتر به ثبت رسیده که دو مورد با مرکزیت کشور جمهوری آذربایجان بوده است.
امامی یگانه تأکید کرد: با توجه به قرارگیری اردبیل بر روی گسل زلزله به طور میانگین ماهانه یک یا دو زمینلرزه با قدرت بیش از سه ریشتر در اردبیل تجربه میشود.
نظر شما