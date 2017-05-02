آفت ملخ در سطح ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان قزوین کنترل شد

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۰۰ هکتار از کانونهای آفت ملخ مراکشی در روستاهای خاگینه، زرین خانی، بهرام آباد، جودکی، حاجی آباد، شاهوران، کشکور بخش طارم سفلی کانون کوبی شده و این روند تا کنترل کامل این آفت ادامه خواهد داشت.

وی به کشاورزان منطقه توصیه کرد: در صورت مشاهده این آفت به مراکز خدمات جهادکشاورزی مربوطه مراجعه و مراتب را به اطلاع کارشناسان پهنه ها مستقر در مراکز گزارش دهند.

علیخانی تصریح کرد: درهمین راستا؛ جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی از روند مبارزه با ملخ در سطوح تحت مبارزه در بخش طارم سفلی بازدید کردند.