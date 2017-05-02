۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۵۰

مدیر جهادکشاورزی شهرستان قزوین:

آفت ملخ در سطح ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان قزوین کنترل شد

قزوین- مدیر جهادکشاورزی شهرستان قزوین از اجرای عملیات کنترل آفت ملخ در سطح ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی بخش طارم سفلی از توابع این شهرستان خبر داد .

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری  تاکنون بیش از ۶۰۰ هکتار از کانونهای آفت ملخ مراکشی در روستاهای خاگینه، زرین خانی، بهرام آباد، جودکی، حاجی آباد، شاهوران، کشکور  بخش طارم سفلی کانون کوبی شده و این روند تا کنترل کامل این آفت ادامه خواهد داشت.

وی به کشاورزان منطقه توصیه کرد: در صورت مشاهده این آفت به مراکز خدمات جهادکشاورزی مربوطه مراجعه و مراتب را به اطلاع کارشناسان پهنه ها مستقر در مراکز گزارش دهند.

علیخانی تصریح کرد: درهمین راستا؛   جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی از روند مبارزه با ملخ در سطوح  تحت مبارزه در بخش طارم سفلی بازدید کردند.

کد مطلب 3967561

