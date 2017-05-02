۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۰۵

با حکم نوریان؛

مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی سید علی اصغر تروهید را به عنوان مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، سید علی اصغر تروهید به عنوان مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دکتر نوریان منصوب شد.

سید علی اصغر تروهید پیش از این عهده دار مسئولیت معاون هیات عالی نظارت در منطقه ٩ دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور تشکل‌ها و هیات‌های دانشجویی در استان همدان و ... بوده است.

نوریان همچنین در نامه ای ضمن قبول استعفای محمد مصطفی دعاگویی از خدمات وی در زمان مسئولیت مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قدردانی کرد.

زهرا سیفی

