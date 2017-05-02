کیفیت هوای مشهد در مرز شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای شهر مشهد با عدد شاخص ۸۰ در شرایط سالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: با این وجود کیفیت هوا در کریمی و خیام شمالی در مرز شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد:مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده منواکسید کربن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته در همین ساعت افزوده شده است.

اسماعیلی گفت: بیشترین بار آلودگی از ایستگاه شهید آوینی با عدد شاخص ۱۰۲ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.