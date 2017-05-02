به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز جانباز و در جمع خانواده‌های ایثارگر استان همدان با بیان اینکه شما جانبازان عزتمند هستید و هر کس بتواند به دیدار شما شرفیاب شود، عزتمند خواهد بود، گفت: انقلاب ایران، انقلاب مردم بود و هیچ تشابهی با انقلابهایی که با شمشیر و زور و قدرت به پیروزی رسیدند، ندارد.

وی با بیان اینکه در تاریخ چند ساله ایران ابرقدرتها با هم متحد شدند تا به ما آسیب برسانند اما نتوانستند در دین و اراده و ایثارگری شما خللی ایجاد کنند، گفت: ۳ مرتبه استکبار علیه کشور ما بسیج شد اما شکست خورد.

نیکبخت بابیان اینکه استکبار نمی خواست انقلاب به نتیجه برسد اما رهبری امام باعث شد تا انقلاب با دست خالی مردم در برابر مجهزترین ارتش روز به پیروزی برسد، گفت: استان همدان در راه پیروزی انقلاب، شهدای ارزشمندی را تقدیم انقلاب کرد.

وی بابیان اینکه این مرحله اول بود که رشادت شهدا و انقلابیون و خانواده های آنها حماسه آفرید، گفت: بعد از انقلاب، استکبار جنگ تحمیلی را به کشوری که تازه انقلاب کرده است، تحمیل کرد و ملت ایران ۲۲۰ هزار شهید، ۵۷۰ هزار جانباز و ۴۰ هزار آزاده سرافراز را در دفاع مقدس تقدیم کرد و جانانه مقاومت کرد و دشمن را بیرون راند.

نیکبخت بابیان اینکه بر اساس معیار نظامی، کشور باید در جنگ تحمیلی شکست می خورد یا بخش اشغال شده در دست دشمن باقی می ماند اما با رشادتهای شهدای عزیز و جانبازان ارزشمند و همه ایثارگران و ملت شریف ایران، نه تنها وجبی از خاک ایران در دست دشمن باقی نماند بلکه به دنیا درس و پیام داد که به هیچ وجه کسی نمی تواند به ایران نظر س داشته باشد، گفت: مرحله سوم، مرحله تحریم ها بود.

استاندار همدان با بیان اینکه کدام کشور این قدر تحت فشار و تهدید و نامردمی استکبار قرار گرفته بود؟، گفت: وقتی دیدند مردم ایستادند و انقلاب را حفظ کردند، تحریم های ظالمانه شکل گرفت.

وی با تاکید بر اینکه در این سه مرحله تمام دنیای استکبار همدست بود و آن قدر تحریم ها را گسترش دادند که حتی دارو را محدود کرده بودند و صادرات نفت به روزانه ۸۰۰ هزار بشکه رسیده بود، گفت: ملت ایران با تمام این تحریم های ظالمانه، باردیگر با استفاده از قدرت فرزندان شما، شجاعت ایثارگران و تجربه رشادتها مقاومت کرد و استکبار به یاد آورد که این ملت، ملتی نیست که تسلیم شود.

استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه پشتیبانی و دلگرمی تیم دیپلماسی ایران در مذاکرات، حماسه آفرینی ها و رشادتهای شما در جبهه ها بود، گفت: ایران کشور بزرگی است و سرمایه اصلی آن رشادتهایی است که شهدا، جانبازان و ایثارگران از خود نشان دادند.

استاندار همدان خطاب به خانواده ایثارگران استان همدان با بیان اینکه همه باید در پای صندوق رای حضور پیدا کنید، گفت: رای شما موجب عظمت انقلاب است و حضور حداکثری اهمیت دارد.

نیکبخت با بیان تبریک توسعه ریلی استان همدان گفت: ریل و قطار به صورت کمربندی بین شهرستان ها در استان همدان توسعه می یابد و همدان بزودی با افتتاح قطار به آرزوی دیرینه خود می رسد و ایستگاه مسافربری در تکمیل این افتتاح، ساخته خواهد شد.

استاندار همدان بااشاره به اینکه ترابری ایمن، راحت و ارزان با قطار برای مردم فراهم شد، گفت: بار صادراتی استان همدان به صورت ایمن و ارزان با قطار صادر خواهد شد و این خدمت نظام جمهوری اسلامی است و نباید این خدمات را کمرنگ کرد.

وی با بیان اینکه سال گذشته برای توسعه تولید در استان همدان ۹۸۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شد، گفت: خدمتگزار همه ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدای این ملک و ملت هستیم.