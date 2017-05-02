۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۰۴

قائم مقام وزیر کشور:

کارگران نقش تعیین کننده ای در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند

شهرکرد- قائم مقام وزیر کشور گفت: کارگران نقش تعیین کننده ای در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی عصر دوشنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری در همایش تبیین و نقش ارزش های اقتصاد مقاومتی و تجلیل از کارگران برتر استان با بیان اینکه کارگران در صحنه های مختلف حضور پررنگ و چشمگیری داشته اند، اظهار داشت: آنها در جنگ تحمیلی به سمت جبهه ها بسیج و نقش بسزایی را ایفا کردند.

وی گفت: عده ای از کارگران در زمان جنگ تحمیلی در پشت خط تولید کارخانجات بوند و عده ای دیگر از آنها در مقابل دشمن ایستادگی و از خاک کشور دفاع کردند.

قائم مقام وزیر کشور با توجه به اینکه کارگران نقش تعیین کننده ای دارند، تصریح کرد: کارخانجات آسیب دیده در کشور توسط کارگران مجددا راه اندازی و شروع به کار کردند.

مقیمی افزود: در شرایط سخت اقتصادی جامعه کارگران مهم ترین نقش را ایفا می‌کنند.

وی در ادامه گفت: مردم کشور باید در انتخابات ریاست جمهوری حضور باشکوه داشته باشند و با تجزیه و تحلیل درست رئیس جمهور مورد نظر خود را انتخاب کنند چراکه با حضور پای صندوق های رای سیلی محکمی به دشمنان اسلام و کشور خواهند زد.

قائم مقام وزیر کشور تاکید کرد: هر کدام از کاندیدای ریاست جمهوری در راستای سند چشم انداز گام بردارند موفق تر عمل خواهند کرد.

