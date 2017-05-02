هشدار دامپزشکی بوئین زهرا در خصوص شیوع لمپی اسکین در فصول گرم سال

محسن ایماندار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لمپی اسکین، بیماری مشترک بین انسان و دام نیست و تهدیدی برای انسان به شمار نمی‌آید اما به علت کاهش تولید شیر، سقط، ناباروری، کاهش کیفیت پوست منجر به بروز خسارات فراوان در صنعت دام می‌شود.

وی در خصوص نشانه‌های بیماری گفت: علائم این بیماری شامل تب، آبریزش از چشم‌ها، افزایش ترشحات بینی و حلق، بی اشتهایی، کاهش تولید شیر و ظهور ندول‌های جلدی «ضایعات پوستی به شکل برجستگی‌های دانه مانند» است که ممکن است تمامی بدن را بپوشاند.

ایمان‌دار در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه انتقال عامل بیماری علاوه بر تماس با دام‌های بیمار، تجهیزات موجود در دامداری‌های آلوده و محصولات خام دامی آلوده به ویروس، از طریق گزش حشرات «پشه‌ها و مگس‌های خونخوار» و به طور مکانیکی صورت می‌گیرد و با توجه به شرایط آب و هوایی در فصول گرم سال، وزش بادهای شدید و دمای بالای هوا که برای تکثیر و فعالیت حشرات ناقل مناسب است، لذا کنترل حشرات از طریق سم پاشی جایگاه و بدن دام‌ها را مهم‌ترین راه کنترل این بیماری برشمرد.

وی افزود: آموزش دامداران، کنترل حمل و نقل دام با مجوز بهداشتی از اداره دامپزشکی، فعال کردن پست‌های قرنطینه و تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با این بیماری از جمله اقدامات مبارزه با این بیماری است.

ایمان‌دار در پایان از دامداران خواست در صورت مشاهده هر گونه علایم بیماری در دام با ارسال پیامک به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ و یا تماس با شماره ۱۵۱۲ به دامپزشکی شهرستان و استان اطلاع رسانی کنند.