کرمان میزبان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران شد

محمدرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فراخوان جشنواره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران به زودی در سراسر کشور منتشر می شود، ضمن اینکه روند اجرایی و برپایی این جشنواره با تشکیل دبیرخانه در کرمان آغاز شده است.

علیزاده ادامه داد: این جشنواره طی سه روز از ۲۰ تا ۲۳ شهریورماه و با حضور اساتید، داوران و پیشکسوتان و همچنین ۲۵۰ نفر از هنرمندان جوان منتخب از سراسر کشور در کرمان برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارشاد استان کرمان گفت: کارگاه های آموزشی، اجرای کارهای عملی، برپایی کلاس های آموزشی و تجلیل از پیشکسوتان استان و همچنین برگزاری دو نمایشگاه از آثار منتخب از جمله برنامه های این جشنواره است.

این جشنواره از سوی مرکز هنرهای تجسمی کشور، موسسه توسعه هنر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در موزه هنرهای معاصر، هنرستان هرهای زیبای پسران و برخی از نگارخانه های فعال شهر کرمان برگزار خواهد شد.