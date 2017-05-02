معلمان نگران یادگیری محتوای آموزشی دانش آموزان نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، فخر الدین احمدی دانش آشتیانی صبح سه شنبه در آئین سپاس معلم که در مدرسه بیرجندی اصفهان برگزار شد ضمن تبریک روز بزرگداشت مقام معلم با اشاره به فعالیت ۴۰ ساله خود در عرصه های مختلف اظهار داشت: به جرأت می‌توانم بگویم بهترین دوران کاری ام حضور در کنار دانش آموزان بوده است.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان انسان های پاک و پرانرژی هستند، اضافه کرد: انرژی مثبتی که دانش آموزان به معلمان می دهند آنها را به ادامه فعالیت امیدوار می کند و باید شکرگذار این نعمت باشند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه هیچ شغلی بهتر از معلمی نیست، تصریح کرد: به معلمان توصیه میکنم شادی و نشاط دانش آموزان را نگیرند و استعدادهای دانش آموزان را در مسیر درست حرکت دهند.

وی افزود: معلمان نگران یادگیری محتوای آموزشی نباشند بلکه باید شرایطی را فراهم کنند تا بچه ها از حضور در مدرسه لذت ببرند.

دانش آشتیانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش آموزش سرمایه‌گذاری برای آخرت است، گفت: فعالیت در این زمینه باعث افزایش توانایی ها در جامعه می شود.

وی افزود: الان در دنیا برای آموزش به بازی ها روی آورده اند و این روش را محور یادگیری دانش آموزان قرار داده اند چراکه با وجود پیشرفت تکنولوژی و ابزارهای موجود دانش آموزان می توانند محتوای آموزشی را از اینترنت دریافت کنند.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه توسعه کیفی در دستور کار آموزش و پرورش است، تصریح کرد: ما می خواهیم کیفیت را بر کمیت غالب کنیم.

وی به نقش کلیدی معلمان در اجرای طرح تحول آموزش اشاره کرد و گفت: همه معلمان باید در کنار سواد علمی سواد حرفه ای نیز داشته باشند و برای این امر برای دانشجو معلمان واحدهای درسی در این خصوص گنجانده شده است.

دانش آشتیانی با اشاره به اینکه تمرکز زداییاز دیگر اهداف آموزش و پرورش است، گفت: ما در نظر داریم نقش معلمان را در برنامه های آموزش و پرورش افزایش دهیم به اندازه ای که معلمان، مدیران مدارس را نیز انتخاب کنند.