احتمال سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها در زنجان وجود دارد

صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وقوع تگرگ نیز دیگر پدیده مهم جوی استان در 24 ساعت آینده خواهد بود، افزود: با توجه به شدت بارش در بعدازظهرسه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه‌، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل ها و در مناطق مستعد وجود دارد.

وی ادامه داد: مردم از نزدیک شدن به رودخانه ها خودداری کنند،خودروهای خود را در مسیر سیلاب قرار ندهند و محصولاتی که در معرض تگرگ هستند را کشاورزان با وسایل موردنیاز بپوشانند.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها در استان وجود دارد و مردم و مسافران از تردد در نزدیکی رودخانه‌ها و مناطق شیبدار خودداری کنند.

کرامتی تاکید کرد: مسافران اگر قصد تردد در استان را دارند حتما خودرو خود را به سیستم گرمایشی مجهز کرده و تمهیدات ایمنی را در دستور کار قرار دهند.

مدیریت بحران استان زنجان نسبت به وقوع وزش باد در استان زنجان هشدار داد و گفت: با توجه به بارش باران در زنجان احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی در معابر استان هم وجود دارد.

سیل هفته گذشته به ۱۸ روستای استان زنجان خسارت وارد کرد.سیل در شهرستان ماهنشان ، بخش مرکزی و انگوران به چهار روستای باغچه ، کردی ، ینگجه ، سینار خسارت وارد کرد همچنین در شهرستان خدابنده ، بخش مرکزی و بزینه رود ۱۵ روستا بر اثر سیل آسیب دیدند که شامل روستاهای روستاهای گل تپه ، گوگجه ییلاق ، زاغه لو ، سازین ، حسین آباد ، اردهین ، تورپاخلو ، منطش ، عموکندی ، قلعه جوق ، سراب ، پنبه زبان ، محمد خلج ، داشبلاغ ، اقیلاغ علیا بود.