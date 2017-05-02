فرداشب آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور دکتری/ امکان انتخاب ۵۰ کدرشته

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از میان شرکت کنندگان در آزمون دکتری تعداد ۱۹۹ هزار و ۳۰۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند. که تاکنون تعداد ۶۵ هزار و ۹۸۰ نفر معادل ۳۳ درصد داوطلبان مجاز نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کرده اند که توصیه می شود سایر داوطلبان سریع تر نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

وی افزود: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته برای پذیرش در کدرشته محل های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی تا چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه و با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته، با رعایت ضوابط نسبت به انتخاب ۵۰ کدرشته محل از میان کدرشته های تحصیلی (در صورت وجود ) به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند.

توکلی افزود: از میان شرکت کنندگان در آزمون دکتری تعداد ۱۹۹ هزار و ۳۰۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده اند و تعداد ۷۵ هزار و ۱۴۸ داوطلب مجاز به انتخاب رشته کدرشته محل های دوره روزانه و سایر دوره ها و تعداد ۱۲۴ هزار و ۱۵۵ داوطلب منحصرا مجاز به انتخاب کدرشته های تحصیلی از سایر دوره های آموزش عالی (به جز دوره روزانه) شدند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: داوطلبان باید با توجه به اصلاحات دفترچه انتخاب رشته و تغییرات ظرفیت پذیرش که از روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است، نسبت به تکمیل فرم خود اقدام کنند.

توکلی اظهار داشت: ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در دوره های روزانه و سایر دوره های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی پیش از این ۱۴ هزار و ۴۱۴ نفر اعلام شده بود که با توجه به تغییرات اعلام شده، ظرفیت جدید به ۱۴ هزار و ۵۳۷ نفر افزایش یافت. این ظرفیت بدون احتساب ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی تاکید کرد: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته علاقمند به انتخاب کدرشته های تحصیلی دانشگاه آزاد، باید برای انتخاب رشته به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد مراجعه کنند و بر اساس دفترچه های این دانشگاه، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم ( مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و...) همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری در هفته اول خرداد ماه ۹۶ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر خواهد شد.