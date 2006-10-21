دانش ايرانيها در مسير توليد تسليحات نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، البرادعي در گفتگو با مجله نيوزويك به نمونه ايران اشاره كرد وگفت : اگر به مسائل - ايران و كره شمالي- كه هم اكنون با آنها رو به رو هستيم نگاهي بيندازيم ، اينها مسائل مهمي هستند به نظر من طرفها بايد بنشينند و گفتگو كنند.

به عقيده وي، نياز به اين امر احساس مي شود كه اين ايده كه، گفتگو "باج"(ي) براي رفتار خوب است كنار گذاشته شود.

البرادعي افزود: شما زماني كه رفتاري بد داريد نيازمند گفتگو هستيد؛ به خاطر اينكه هدف گفتگوها، تغيير رفتار است. همانطور كه جيمز بيكر وزير امور خارجه اسبق آمريكا اخيرا گفته است گفتگو با دشمنتان دلجويي از آن نيست.

وي در پاسخ به اين سوال كه بسياري از آمريكايي ها موضع گيري جنابعالي را نسبت به كشورهايي همچون ايران نرم مي دانند، گفت: آژانس بر امانت داري خود ايستاده است و اگر ما امانت داري خود را از دست بدهيم، محو خواهيم شد و وقتي كه مي بينم كسي بي طرفي يا مقام آژانس را زير سؤال ببرد، بيزار مي شوم.

البرادعي همچنين درباره موضع آژانس در قبال موضوع هسته اي ايران و اينكه چرا اين نهاد نمي تواند ماهيت برنامه ايران را تائيد كند، گفت : اينطور نيست نه، شما افرادي را با دانش توانايي صنعتي و هدف گيج كننده مي بينيد.حقيقت اين است كه اكنون در رابطه با غني سازي هيچ شكي درباره آن وجود ندارد و ما مقدار زيادي از آن را از طريق بازرسي هاي خود ثابت كرديم، ولي ما مشاهده نكرده ايم كه اين دانش به توانايي صنعتي كه توانايي براي توليد مواد براي تسليحات هسته اي است، تبديل شود.

مدير كل آژانس اظهار داشت : بسيار از چيزهايي كه اكنون شما درباره ايران مي بينيد، ارزيابي اهداف است. اخيراً من اظهاراتي را از سوي "جان نگروپونته" رئيس سازان اطلاعات ملي آمريكا ديدم كه به دو شيوه جالب بود: وي مي گويد كه ايران مي تواند بين سالهاي 2010 تا 2015 به تسليحات هسته اي دست يابد بنابراين ما در واقع 4 تا 9 سال را در نظر مي گيرم كه به شيوه اي ارزيابي و برآورد ما را كه آنها هنوز به ساخت تسليحات هسته اي نزديك نيستند، تائيد مي كند و به اين دليل است كه چرا ما هيچ خطر روشن و فعلي مشاهده نمي كنيم تا فردا (هر چه زودتر) درباره آن بحث كنيم و به اين دليل ما براي گفتگو زمان زيادي داريم، اما نگروپونته همچنين گفت كه آمريكا بر اين عقيده است كه ايراني ها قصد توسعه تسليحات هسته اي دارند و من مي گويم كه آژانس نمي تواند اهداف كسي را تشخيص دهد ما به تجهيزاتي براي تشخيص اهداف مجهز نيستيم و هدف مي تواند طي يك شب تغيير يابد.

وي در ادامه اين سؤال را مطرح كرد كه برنامه هسته اي ايران در ميانه جنگ هشت ساله عراق عليه ايران ودر سال 1985 آغاز گرديد؛ آيا آنها در آن زمان قصد ساخت تسليحات هسته اي استفاده از آن را داشتند؟ يا اينكه آنها صرفاً درصدد توسعه توانايي غني سازي خود هستند؟.

البرادعي گفت : اينها مسائل دشوار متفاوتي هستند؛ يكي از درسهايي كه ما از جنگ عراق گرفتيم؛ اين است كه نياز داريم تا براي به نتيجه رسيدن خيلي خيلي دقيق باشيم به خاطر اينكه اين مسائل جنگ و صلح را از هم متفاوت مي كند و تا آنجايي كه من

مي دانم؛ تمام سازمانهاي اطلاعاتي اين برآوردم را كه ايران هنوز با بدترين سناريو چند سالي فاصله دارد، تائيد مي كنند و من زمان زيادي براي گفتگو با آنها دارم و نياز دارم تا آنها را به همكاري تشويق كنم.

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: همه مي گويد تروريسم هسته اي مسئله شماره يك در امنيت ملي و بين المللي است ، اما تا زماني كه با آن معامله مي شود؛ ما نمي توانيم به طور مؤثري با اين خطرات مقابله كنيم و اين ساده است براي اينكه بودجه مربوط به حفاظت و كنترل ما ساليانه 120 ميليون دلار است و نمي توان با اين بودجه تمام اتفاقاتي را كه در سراسر جهان رخ مي دهد، كنترل كرد و مطمئن هعستم كه پليس وين نيز بودجه اش از ما بيشتر است.

وي خاطر نشان كرد: يكي از چالش هاي پيش روي آژانس، كشف فعاليت هاي اعلام نشده است براي اينكه يك كشور پهناور

مي تواند غني سازي و يا ساخت تسليحات در زير زمين انجام دهد.

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار داشت : اول از همه نياز است تا اقدامي قانوني براي اين امر صورت گيرد؛ بعد از عراق ما ان پي تي را توسعه و گسترش داديم و اين امر به ما حداقل، قدرتي كافي براي رفتن به اماكن و پرسش سؤالهايي از برنامه هاي هسته اي كل كشور را مي دهد؛ اما آن پروتكلي را كه ما در سال 1995 پذيرفتيم؛ اكنون براي تنها 78 كشور از 183 كشور اجرا مي شود؛ بنابراين گام پيشرفت دلسرد كننده و ياس آور است.

البرادعي گفت: شما با نگاه به فعاليت هاي اعلام نشده ، نياز به نظارت و عكسبرداري ماهواره اي داريد وبديهي است كه ما نمي توانيم. به شيوه ها و طرق بسيار ما به حسن نيت كساني اتكا داريم كه براي ما عكس هاي هوايي تهيه مي كنند و اين متفاوت از توانايي مستقل ما براي توليد عكس هايي است كه به آنها نياز داريم.

به گزارش مهر، وي در ادامه اين گفتگو اظهار داشت : من بهترين آزمايشگاه را براي تحليلهاي خرد ندارم؛ اقدامي كه براي اينكه بدانيم كه آيا فعاليت هاي غني سازي و بازفرآوري اعلام نشده اي وجود دارد يا خير مهم هستند . من هنوز به شبكه اي از آزمايشگاهها در برخي از كشورهاي عضو اتكا دارم ،اما نيازمند آن هستيم تا خودمان به عنوان نقطه مراجعه آزمايشگاه داشته باشيم تا استقلال كامل در اين زمينه تضمين شود. ما نيازمند آموزش بازرسان خود هستيم و نياز به برنامه تحقيق و توسعه است كه من ندارم، بنابراين در اين زمينه تنگناي مالي وجود دارد و اين مضحك است.

البرادعي افزود: در همان حين تنها آنچه كه به ما نيروي اخلاقي براي ادامه كار مي دهد؛ اين است كه به آنها اصولشان را يادآوري كنيم و به اين معني است كه با احتياط بي طرفانه و به صورت عيني چيزهايي را كه آنها دوست ندارند، بشنوند، بگوييم.

به گفته مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، دومين افسانه اي كه وجود دارد اين است كه تسليحات هسته اي خوب است، اما به شرطي كه دست "بچه هاي خوب" باشد نه اينكه به دست "بچه هاي بد" بيفتد.درحين اينكه اين امرمسئله اي ذهني است؛ اين رويكرد غير عملي نيز است به خاطر اينكه درست همين الان اين نكته مطرح است كه آيا شما كه به اين تكنولوژي دسترسي داريد؛ آدم خوبي هستيد يا بد .

البرادعي بر اين باور است كه، نياز به سيستمي است كه بر اساس ملاحظات ذهني نباشد و اين تنها راه حل است؛ هيچ كشور جديدي نبايد تسليحات هسته اي توسعه دهد و در نهايت هيچ كشوري نبايد براي دفاع از خود به تسليحات هسته اي اتكاء داشته باشد.