رشد ۱۵۱ درصد اعتبارات استانی کردستان در سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بهرام نصراللهی زاده گفت: بودجه ۹۶ به استانها ابلاغ شده است و خوشبختانه بودجه استانی ما در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۵۱ درصد رشد نشان می دهد.

وی عنوان کرد: در میان استان های کشور، کردستان جزو دو استان اول کشور است که اعتبارات استانی آن رشد فوق العاده ای داشته و این موضوع نشان از توجه ویژه دولت به استان کردستان است.

وی بیان کرد: در سال جاری بودجه استان ها به نسبت زودتر ابلاغ شده با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است، دولت برنامه های عملیاتی و اجرایی خود را با سرعت بیشتری آغاز کرده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در این جلسه که دستور کار بررسی وضعیت زیست محیطی استان برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع محیط زیست یکی از دغدغه های جدی مردم و مسئولان استان است، افزود: دو برنامه اقدام ملی برای حفاظت برخی از گونه های جانوری در معرض خطر و انقراض که در کردستان وجود دارند، در سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصویب شده است که جزییات آن توسط اداره کل محیط زیست استان منتشر خواهد شد.

نصراللهی زاده گفت: در سطح ملی نیز یکی از دغدغه های جدی دولت محیط زیست است که در لایحه بودجه سال ۹۶ و برنامه ششم توسعه نیز توجه خوبی به آن شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: نحوه مدیریت مناطق حفاظت شده و مشارکت جوامع محلی در حفاظت از این مناطق از موضوعات مهم دیگری است که در کنار فعالیت های توسعه ای سازگار با این مناطق در شورای برنامه ریزی مورد بحث قرار گرفت.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان بیان کرد: موضوعات مهم زیست محیطی کردستان جمع بندی شده و در آینده نزدیک که دکتر ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به استان کردستان سفر خواهند کرد، این موضوعات بررسی و نهایی خواهد شد.

بهرام نصراللهی زاده عنوان کرد: همه شهروندان، علاقمندان به محیط زیست، کارشناسان، نخبگان و مسئولان استان باید دست به دست هم بدهیم و مهمترین سرمایه ملی و امانت آیندگان را محافظت کنیم و از اجرای برنامه ها و اقدامات تخریبی جلوگیری کنیم.

وی افزود: محدوده و گستره منطقه حفاظت شده کوسالان در شهرستان سروآباد از موضوعات دیگری است که در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد بحث قرار گرفت و در سفر آتی رییس سازمان حفاظت محیط زیست به استان پس از بررسی و کارشناسی مجدد به شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور ارجاع خواهد شد.