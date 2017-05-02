برگزاری نشست های تخصصی امام حسین(ع) در حوزه فلسفه، تاریخ و هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری «مجمع دوستداران امام حسین (ع)» به همت وب سایت کرب‌وبلا وابسته به کانون فرهنگی زیتون برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمد حسین مظاهری مدیر روابط عمومی زیتون و دبیر برگزاری گردهمایی «مجمع دوستداران امام حسین (ع)» به معرفی این مجموعه فرهنگی پرداخت.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این کانون فرهنگی گفت: این کانون در حدود ۱۰ سال پیش با تمرکز بر معرفی سیدالشهدا (ع) و برطرف کردن خلا کمبود محتواهای تخصصی در حوزه مربوط به سیدالشهدا (ع) آغاز به کار کرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس این مجموعه فرهنگی با هدف پوشش محتوای اختصاصی و تخصصی مربوط به امام حسین (ع)، وب سایت کرب‌وبلا را با آدرس karbobala.com راه‌اندازی کرد که با محوریت دو حوزه رسانه و پژوهش فعالیت می‌کند.

دبیر گردهمایی در ادامه افزود: گردهمایی «مجمع دوستداران امام حسین (ع)» سالیانه برگزار می‌گردید و مخاطبین و افرادی که با مجموعه زیتون آشنا بودند هر ساله دور هم جمع می‌شدند تا از نزدیک در جریان کارها و فعالیت این مجموعه قرار بگیرند. اما امسال با توجه به استقبال مخاطبین زیتون، بنا شد این گردهمایی به مدت سه روز با برگزاری نشست‌های تخصصی همراه باشد.

مظاهری ادامه داد: همزمان با برگزاری این برنامه واحدهای مختلف زیتون مشغول فعالیتند و مخاطبانی که علاقه‌مند هستند با فعالیت‌های زیتون آشنا شوند می‌توانند از نزدیک در جریان روند کارها قرار بگیرند.

وی در رابطه با نشست های تخصصی اظهار کرد: نشست‌های تخصصی با محوریت موضوع امام حسین (ع) در حوزه‌های فلسفه، تاریخ، علوم اجتماعی، رسانه و هنر برگزار خواهد شد.

مظاهری با اشاره به رونمایی از پروژه‌های مذهبی این موسسه در اعیاد شعبانیه، گفت: پروژه قلک فرهنگی، وب سایت تخصصی امام حسین (ع)، صندوق قرض الحسنه زیارت از جمله فعالیت‌های این مجموعه بوده که در این ایام طرح واقعیت مجازی کربلا برای اولین بار در جهان و با کیفت عالی، دانشنامه امام حسین (ع) برای نخستین بار در کشور و گالری جانا با محوریت سیره امام حسین (ع)، رونمایی و معرفی خواهند شد.

مدیر روابط عمومی کانون فرهنگی زیتون افزود: دانشنامه تخصصی امام حسین (ع) با هدف ایجاد دانشنامۀ جامع و مستند در بستر وب با پوشش همۀ موضوعات مرتبط با فرهنگ حسینی فعالیت خواهد کرد و در این گردهمایی سه روزه یک نشست تخصصی با این موضوع و ضرورت تدوین این دانشنامه با حضور حسین طارمی راد، مدیر علمی دانشنامه جهان اسلام برگزار خواهد شد.

مظاهری همچنین در ادامه به همکاری زیتون در پروژه «واقعیت مجازی کربلا» اشاره کرد و افزود: بدون شک این پروژه یکی از پروژه‌هایی است که در بخش انیمیشن تا به امروز نظیر آن وجود نداشته است.

وی ادامه داد: واقعیت مجازی کربلا با مدیریت ناظر حسین مهرعلی و با هدف به تصویر کشیدن واقعه عاشورا در قالب انیمیشن با همکاری مجموعه فرهنگی زیتون در حال تهیه است.

مظاهری در پایان از ارائه برخی مقالات تخصصی با موضوعیت مرتبط با سیدالشهدا (ع) در این گردهمایی خبر داد و گفت: نشست تخصصی تاریخ نیز با هدف بررسی مستندات تاریخی حرکت امام حسین (ع) برگزار خواهد شد.

«واقعیت مجازی کربلا» پروژه‌ای بی نظیر

در ادامه این نشست محمدحسین اربابی فر سردبیر سایت کرب وبلا با اشاره به دو نشست تخصصی در حوزه رسانه افزود: دو نشست تخصصی در حوزه رسانه و یک نشست تخصصی با موضوع سینمای مذهبی از دیگر نشست‌های تخصصی است که با توجه به بخش‌های مختلف سایت پیش بینی و برگزار خواهد شد.

اربابی فر با اشاره به برگزاری نشست «نقد و بررسی عملکرد رسانه‌های ایران در حوزه دین»، گفت: این نشست با حضور حبیب عباسی، سردبیر خبرگزاری شفقنا، فرید مدرسی، فعال رسانه‌ای در حوزه دین و سیاست و مسئول تحقیق و توسعه شهر کتاب، امیر عبدالرضا سپنجی، رییس سابق پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات و علی اشرف فتحی، پژوهشگر و مدیرمسئول ماهنامه تقریرات برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان در این نشست به بررسی عملکرد رسانه‌های ایران در حوزه دین و فرهنگ و وضعیت نسبی این رسانه‌ها در مقایسه با رسانه‌های جهانی خواهند پرداخت، تصریح کرد: در این نشست مدعوین و کارشناسان چگونگی فعالیت رسانه‌ای در حوزه دین را بررسی خواهند کرد.

اربابی فر افزود: هدف از این نشست بررسی ویژگی‌های یک رسانه حرفه‌ای در حوزه دین است، اینکه چگونه می‌توان مسائل مذهبی و دینی را وارد فضای رسانه‌ای کرد بدون آنکه منجر به سو استفاده از آن و به نوعی ابزاری کردن دین شود.

وی در ادامه تاکید کرد: بررسی عملکرد ادیان و مذاهب دیگر در حوزه رسانه و اینکه رسانه‌های دینی در ایران چه کمبودهایی دارند از دیگر موضوعات مطروحه در این نشست خواهد بود.

این نشست در روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در کانون زیتون برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: نشست بعدی «آینده فضای مجازی و ضرورت بهره گیری از آن در حوزه فرهنگ و دین» است که مهمانان آن دکتر سعید مجردی، رئیس هیئت مدیره موسسه تبیان، حجت الاسلام محمدرضا آقامیری، مدیر عامل موسسه تبیان و دکتر علیرضا طالب پور، رئیس پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی هستند.

اربابی فر در خصوص ضرورت این نشست افزود: از اواخر دهه هفتاد بحث اینترنت و و اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود بحث شبکه‌های اجتماعی وارد زندگی اجتماعی افراد شد در حالی که آمادگی لازم برای بهره گیری صحیح از این بستر وجود نداشت.

سردبیر سایت کرب‌وبلا تاکید کرد: در همین راستا به نظر می‌رسد موج سومی از ابزارهای اطلاع رسانی راه خواهد افتاد که ما قصد داریم این نشست را با تمرکز بر این موضوع برگزار کنیم.

وی در پایان با اشاره به برگزاری نشست تخصصی «سینمای حسینی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» گفت: این نشست با هدف بررسی چالش‌ها و موانع ساخت فیلم مذهبی و سینمای حسینی برگزار خواهد شد که مهمانانی نظیر مجتبی فراورده تهیه کننده فیلم ملک سلمیان که در حال حاضر فیلم «ثارالله» را در دست اقدام دارد و نایجی کارگردان فیلم هیهات و آخوندی فعال حوزه تئاتر در آن شرکت خواهند کرد.

اربابی فر در پایان تاکید کرد: بسیاری از این نشست‌ها با بخش‌های مختلف سایت کرب‌وبلا ارتباط مستقیم دارند.



مناسک نذر و تغییر آن در ایران/ نذر فرهنگی

در پایان این نشست سوده منصوری دانشجوی دکترای جامعه شناسی و مسئول پژوهش مجموعه فرهنگی زیتون از برگزاری نشست «تغییرات مناسک نذر و ظهور نذر فرهنگی» با هدف بررسی تغییرات مناسک نذر در جامعه ایران و امکان ظهور اشکال جدیدی از نذر مانند نذر در حوزه فرهنگ خبر داد و افزود: یکی از فعالیت‌های گسترده کانون فرهنگی زیتون در سال گذشته فعالیت در حوزه نذر فرهنگی و اهدای قلک‌هایی با همین هدف به مخاطبین و همراهان کانون بوده است؛ به همین منظور در گردهمایی سه روزه‌ای که به همت این کانون و به مناسبت اعیاد شعبانیه برگزار خواهد شد نشستی با تاکید بر مسأله «نذر فرهنگی» نیز برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این نشست با حضور دکتر «کاترین اسپلمن» جامعه‌شناس در حوزه فرهنگ جوامع مسلمان و استاد مؤسسه مطالعات تمدن جوامع مسلمان برگزار خواهد شد. تمرکز اصلی مطالعات فرهنگی «اسپلمن» بر روی مناسک نذر و مفهوم آن در ایران بوده است که برگزاری این نشست به منظور دستیابی به رویکردی علمی در مسأله نذر فرهنگی خواهد بود.

وی در ادامه افزود: این نشست به زبان انگلیسی و در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در دفتر این کانون برگزار می‌شود

پس از این منصوری از برگزاری نشست «تاثیر عاشورا بر زندگی اجتماعی» با حضور احمد صدری استاد جامعه‌شناسی دانشگاه لیک فارست آمریکا و احمد شکرچی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در کانون فرهنگی زیتون خبر داد و گفت: در این نشست اثرگذاری این واقعه تاریخی بر زندگی روزمره مردم تا شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و ساز و کار کنترل اجتماعی بنا بر حوزه تخصصی سخنرانان، مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد:همچنین در این نشست محسن حسام مظاهری دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر حوزه عاشورا پژوهی و پیمان اسحاقی دانشجوی دکترای انسان‌شناسی دانشگاه شیکاگو حضور خواهند داشت؛ این نشست روز ۱۴ اردیبهشت ماه از ساعت ۲۰ الی ۲۲ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به ربات تلگرامی IHLC_bot@ از جزئیات این گردهمایی نیز مطلع شوند. گردهمایی مجمع دوستداران امام حسین (ع) در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت از ساعت ۱۵ تا ۲۲۲ در کانون فرهنگی زیتون برگزار می‌شود.