بودجه احداث بیمارستان تامین اجتماعی در رفسنجان تخصیص داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد انارکی‌محمدی عصر دوشنبه در جشن روز کارگر و تجلیل از کارگران نمونه شهرستان رفسنجان اظهار داشت: کارگران نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند و حدود ۹ میلیون‌نفر از جامعه کشوری را قشر کارگر تشکیل می دهند.

وی افزود: سالانه سه هزار و ۵۰۰ نفر نیاز به اشتغال جدید در رفسنجان داریم که باید تلاش کنیم با سرمایه‌گذاری‌های مختلف در شهر به جامعه کارگری بیفزاییم.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با اشاره به وجود معادنی مانند مس سرچشمه در شهرستان رفسنجان، ادامه داد: ما توقع داریم در ظرفیت‌های جدید که بیش از سه هزار میلیارد طرح آماده افتتاح دارند، نیروهای رفسنجانی بکارگیری شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس لزوم توجه به مقوله کارآفرینی را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: دانشگاهها در زمان حاضر باید به سمت کارآفرینی و پژوهش محوری بروند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در زمینه های گوناگون تلاش های زیادی برای کارگران انجام داده ایم، از جمله در بحث درمان بودجه احداث بیمارستان تامین اجتماعی را گرفتیم و امسال مجوز آن ارائه شد که امیدواریم بودجه آن تخصیص پیدا کند تا در کمترین زمان ممکن بتوانیم آن را احداث کنیم.

انارکی محمدی اضافه کرد: در یک‌ ماه آینده سوله استخر کارگران نصب می‌شود و یک سالن ورزشی چندمنظوره ۱۵۰۰ متری برای کارگران وجود دارد که امیدواریم بتوانیم در آینده این اماکن را توسعه دهیم.