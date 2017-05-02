۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۱۸۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت چغندر اختصاص می یابد

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری در سالجاری به کشت چغندر اختصاص می یابد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت چغندر اختصاص می یابد، اظهار داشت: به دنبال افزایش تولید چغندر قند در این استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۵۰۰ هکتار ازاراضی کشاورزی این استان در سال گذشته زیر کشت چغندر قند در این استان بوده است، اظهار داشت: مقدار ۶۵ هزار تن چغندر قند در این استان تولید شد.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: چغندر قند تولیدی این استان از با کیفیت ترین چغندرهای تولیدی در سطح کشور به شمار می رود که نقش مهمی در تولید شکر مورد نیاز مردم این استان دارد.

