۱۸۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت چغندر اختصاص می یابد

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت چغندر اختصاص می یابد، اظهار داشت: به دنبال افزایش تولید چغندر قند در این استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۵۰۰ هکتار ازاراضی کشاورزی این استان در سال گذشته زیر کشت چغندر قند در این استان بوده است، اظهار داشت: مقدار ۶۵ هزار تن چغندر قند در این استان تولید شد.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: چغندر قند تولیدی این استان از با کیفیت ترین چغندرهای تولیدی در سطح کشور به شمار می رود که نقش مهمی در تولید شکر مورد نیاز مردم این استان دارد.