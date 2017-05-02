۱۸۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت چغندر اختصاص می یابد

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت چغندر اختصاص می یابد، اظهار داشت: به دنبال افزایش تولید چغندر قند در این استان هستیم.
وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۵۰۰ هکتار ازاراضی کشاورزی این استان در سال گذشته زیر کشت چغندر قند در این استان بوده است، اظهار داشت: مقدار ۶۵ هزار تن چغندر قند در این استان تولید شد.
مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: چغندر قند تولیدی این استان از با کیفیت ترین چغندرهای تولیدی در سطح کشور به شمار می رود که نقش مهمی در تولید شکر مورد نیاز مردم این استان دارد.
نظر شما