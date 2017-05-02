کارگران کردستانی مشغول کار نیستند/چرخ های تولید بدون حامی و متولی

به گزارش خبرنگار مهر، تجلیل و تکریم از اقشار مختلف جامعه با هدف آشنای مردم با اهداف و رسالت های هر حوزه ای یکی از نیازهای ضروری است و به همین دلیل است که معمولا در تقویم رسمی کشور، هر روز و ایام هفته به بهانه و دلیلی به نام یکی از اقشار نامگذاری می شود.

بدون شک یکی از مهمترین و شاید تاثیرگذارترین اقشار در جامعه کارگران باشند، کسانی که بدون شک حضور و بودنشان باعث می شود تا چرخ های تولید بچرخد و جامعه تولید کننده نیز به بهترین شکل ممکن به توسعه و پیشرفت برسد.

به بهانه روز ۱۱ اردیبهشت ماه، ایام یک هفته منتهی به این روز را به نام هفته کارگر نامگذاری کرده اند و سالهاست که به همین بهانه، برنامه ها و فعالیت های متعددی برگزار می شود و به انواع مختلف از قشر کارگر تقدیر و تجلیل می شود.

در استان کردستان نیز طی سالهای گذشته رسم بر این بود که به مناسبت ایام هفته کارگر برنامه های مختلفی با حضور مسئولان ارشد استان برگزار شده و به همین بهانه از این قشر تلاشگر به خوبی تقدیر و تجلیل شود.

کلیشه ای بودن برنامه های ایام هفته کارگر در کردستان یکی از دغدغه های جدی اهالی رسانه در این استان بود و طی سنوات اخیر همواره این مهم مورد توجه قرار می گرفت و در مورد آن نیز نقدهای زیادی منتشر شده است، ولی امسال ورق برگشت و حتی خبری از آن برنامه های کلیشه ای هم در میان نبود.

معمولا طی سنوات گذشته اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با برگزاری یک نشست خبری به استقبال ایام هفته کارگر می رفت که امسال برگزاری این جلسه هم به فراموشی سپرده شد و شاید به همین علت آغازین هم بود که بی تفاوتی های نسبت به دغدغه های یکی از مهمترین اقشار جامعه آغاز شد.

دیدار با نماینده ولی فقیه تنها برنامه روز کارگر در کردستان

جدای از اینکه معمولا نماینده ولی فقیه در کردستان به دلیل داشتن دغدغه در خصوص مسائل استان، همواره در مناسبت های تقویمی با اقشار دیدار می کند و امسال نیز با جامعه کارگری استان طبق روال معمول دیدار و گفتگو کرد که متاسفانه دیگر مسئولان ارشد دولت در کردستان حتی زحمت حضور در تنها برنامه کلیشه ای هفته کارگر را به خود ندادند.

شاید به دلیل همین بی تفاوتی ها از سوی مسئولان باشد که بتوان امروز گفت که در کردستان کارگران مشغول کار نیستند، چرا که بر اساس اخبار رسمی اعلام شده از سوی متولیان هم اکنون ۵۰ درصد واحدهای تولیدی استان تعطیل اند و بخشی دیگری نیز نیمه فعال اند.

در حالی روز گذشته تنها برنامه کلیشه ای روز کارگر در کردستان برگزار شد که به غیر از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه خبری از مسئول کشوری بود و نه خبری از مدیران ارشد دولت در کردستان و البته باید ریشه این عدم حضورها را در داشتن دغدغه های انتخاباتی از سوی مدیران دولتی دانست.

امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران کردستانی است

یکی از نمایندگان جامعه کارگری در این مراسم ضمن انتقاد از نبود امنیت شغلی در استان کردستان، گفت: در حالی که در سالهای گذشته کارگران دارای امنیت شغلی بهتری بودندکه امروز نه تنها بیکاری در کردستان افزایش پیدا کرده که قراردادهای کاری نیز کوتاه مدت شده و دارای هیچ گونه امنیتی نیستند.

محمد مهدی پناه بیان کرد: در حال حاضر ۵ درصد قراردادهای کارگران به صورت دائمی و مابقی به صورت موقت بوده و همین امر موجب شده که امنیت شغلی در این جامعه هدف به حداقل ممکن برسد و متاسفانه این روند جامعه کارگری در کردستان را با چالش های جدی مواجه کرده است.

وی زیاد بودن نیروی کار و نبود شغل را یکی از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌ها در استان بیان کرد و گفت: دستمزدهایی که برای کارگران تعیین می‌شود به دلیل زیاد بودن نیروی کار پایین‌تر از حد معیشت بوده و همین امر موجب بروز مشکلات زیادی به لحاظ اقتصادی برای آنان شده است.

این نماینده قشر کارگر کردستان عنوان کرد: متاسفانه امروز کارگران کردستانی با مشکلات دیگری صنفی هم مواجه هستند و البته در کنار این مهم مسائل درمانی و حوزه بیمه نیز دیگر مشکلات جامعه کارگری در کردستان است و ما انتظار داشتیم که امروز با حضور مسئولان ارشد استان این موارد را مطرح کرده و آنها پیگیری کنند که متاسفانه اینگونه نشد.

بدون شک تلاش برای ارج نهادن به قشر کارگر از سوی مردم و مسئولان از جمله دغدغه های اصلی متولیان امر و قرار دادن مناسبت روز کارگر در تقویم کشور است ولی متاسفانه حتی در کردستان نیز به این مناسبت های تقویمی هم توجهی نمی شود و مسئولان دولتی از زیربار آن شانه خالی می کنند.

افزایش میزان بیکاری در سه ماهه آخر سال ۹۵، افزایش رکود در تولید، تعطیلی نیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان، روی آوردن به مشاغل کاذب از جمله کولبری در مرزها و دستفروشی در معابر شهرها از جمله مشکلاتی است که حوزه کار در کردستان را با چالش ها و بحران های جدی مواجه کرده است و مسئولان حداقل می توانستند در ایام هفته کارگر حساسیت های سازی های را در خصوص این مسائل انجامی می داند که متاسفانه اینگونه هم نشد.

بی تفاوتی های مسئولان و مدیران کردستانی نسبت به اقشار مختلف بی سابقه نیست و متاسفانه طی چند سال اخیر مناسبت های مختلفی بوده که بی سر و صدا از کنار آن عبور کرده اند و کسی احساس مسئولیتی از خود نشان نداده است و امسال هم بی سر و صدا بار دیگر ایام هفته و روز کارگر در کردستان سپری شد و کسی هم از خواب بیدار نشد.