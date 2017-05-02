سریع ترین دوربین دنیا ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل محققان دانشگاه لوند در سوئد دوربینی ساخته اند که می تواند با سرعت ۰.۲ هزارمیلیاردم ثانیه وقایع را فیلمبرداری کند.

محققان برای نشان دادن قابلیت های این دوربین، شیوه سفر نور در مسافتی معادل ضخامت کاغذ را نشان دادند.

به گفته آنها این دوربین بسیار سریع می تواند با چنان سرعتی فرایندهای شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و بیوپزشکی را ثبت کند که تاکنون سابقه نداشته است.

در واقعیت مدت زمان سفر نور در ضخامت یک کاغذ فقط یک پیکوثانیه (معادل یک هزار میلیاردم ثانیه) است. اما در دوربینی که محققان دانشگاه لوند(Lund) ساخته اند این فرایند به اندازه یک هزار میلیارد بار آهسته تر ثبت می شود.

در حال حاضر دوربین های سریع می توانند چند تصویر رمزگذاری شده را به طور متوالی تصویربرداری کنند. اما دوربین جدید می تواند چند تصویر رمزگذاری شده را ثبت کند و سپس آنها را به طور متوالی پشت سرهم قرار دهد تا یک تصویر ویدئویی ساخته شود.

از این دوربین برای فیلمبرداری از رویدادهایی درطبیعت استفاده خواهد شد که بسیار سریع اتفاق می افتند.