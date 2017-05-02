پایان خاموشی های مجتمع تولید بخار پالایشگاه آبادان

اسفندیار دائم الذکر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش کارشناسان نگهداری و تعمیرات ابزار دقیق خاموشی های(shut down) غیرمترقبه در مجتمع اصلی تولید بخار واحد پنج بویلر شرکت پالایش نفت آبادان پایان یافت.

وی افزود: این موفقیت پس از شناسایی، رفع موانع فراوان و با صرف کمترین هزینه حاصل شد.

دائم الذکر گفت: با انجام اقدامات لازم توسط کارشناسان، یک مجموعه نامطمئن در تولید بخار به یک مجموعه مطمئن با ضریب اطمینان بالا و حداکثر توان تولیدی مورد نیاز واحدهای عملیاتی تبدیل شد.

به گفته وی ناپایداری در تولید مستمر بخار و شوک های ناگهانی به واحدهای جانبی از جمله مشکلاتی بود که در زمینه خاموشی های غیرمترقبه در واحد پنج بویلر برای بویلرهای ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴ و ۵۰۵ به وجود می آمد و کارکنان عملیاتی این واحدها و همچنین نیروهای تعمیراتی را درگیر رفع آنها می کرد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان توضیح داد: شرح کار جامعی که در ابتدا به منظور حل این مشکل و با رویکرد پیمان سپاری تهیه شد، با پیشنهادREDUNDANCY تمامی سیستم کنترل بویلرها، به صرف هزینه ای بسیار بالا منجر می شد.

وی در ادامه بیان کرد: پس از آن اداره نگهداری و تعمیرات ابزار دقیق این شرکت با توجه به برخورداری از کارشناسان زبده، پیشنهاد بررسی و انجام کار توسط نیروهای داخلی را مطرح کرد که پس از اعلام موافقت، مسئولیت این امر مهم به این اداره واگذار شد.

دائم الذکر از اشکال در نحوه توزیع در سیستم برق رسانی به تابلو های سیستم کنترل هر کدام از بویلر ها، اشکال در نصب اتو ترانسفورماتورها، اشکال در ترانسفورماتورهای کاهنده در زیر ماژول های PLC، شناسایی نوسانت ولتاژی روی سیستم ابزار دقیق، شناسایی مشکلات مربوط به ارت واحد، شناسایی مشکلات مربوط به UPS واحد، شناسایی مشکلات موجود مربوط به زمین شدن برخی از کابل ها و بروز اثرات نامطلوب در سیستم، شناسایی مشکلات مربوط به برخی از اتصالات مربوط به DH PLUS، شناسایی ماژول های آسیب دیده در اثر نصب نادرست ترانسفورماتورها در پانل سیستم کنترل، جایگزین نمودن ترانس های ۲۲۰/۲۲۰ ایزوله برای رفع مشکلات نوسانات برقی، شناسایی برخی از ادوات آسیب دیده شامل CPU&EPPROM های بخش BMS&AUX به عنوان مواردی نام برد که کارشناسان اداره نگهداری و تعمیرات ابزار دقیق پس از چند ماه کار بی وقفه و مطالعه و بررسی عوامل خاموشی ها به آن دست یافتند و با حل آنها به این مانع بزرگ پایان دادند.