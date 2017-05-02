۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۳۹

مدیر آب وخاک جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۱۷ درصد از باغات چهارمحال و بختیاری با قنات آبیاری می شوند

شهرکرد-مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۷ درصد از باغات و اراضی چهارمحال و بختیاری با قنات آبیاری می شوند.

طاهر نوربخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه  ۱۷ درصد از باغات و اراضی چهارمحال و بختیاری با قنات آبیاری می شوند، اظهار داشت: کاهش آب قنات های استان نقش مهمی در کاهش محصولات باغی داشته است.

وی عنوان کرد: جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری به دنبال مرمت و لایروبی قنات های استان است تا زمینه برای افزایش تولید محصولات باغی و اراضی فراهم شود.

مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: افزایش آب خروجی قنات های استان نقش مهمی با افزایش تولید محصولات باغی و زراعی دارد.

