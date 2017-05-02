۶۵۳ هکتار از زمین های جنگلی و مرتعی گلستان به بیت المال بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری، هادی هاشمیان اظهار کرد: حدود ۳۰ هکتار از این زمین ها جنگلی و ۶۲۳ هکتار هم مرتعی بود که با حکم دادگاه های استان خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده شد.

وی افزود: ارزش ریالی این زمین ها، میلیاردها تومان است.

رئیس کل دادگستری گلستان و رئیس شورای حفظ بیت المال استان تصریح کرد: با توجه به پسروی آب دریا در سال های اخیر برای جلوگیری از تصرف زمین های ساحلی، هماهنگی ها لازم با دستگاه ای اجرایی مرتبط صورت گرفته است.

این مقام ارشد قضایی استان در ادامه گفت: با تلاش دادستان های سراسر استان در سال ۹۵ از تغییر کاربری ۴۲۰ هزار مترمربع زمین های کشاورزی استان جلوگیری شد.

هاشمیان خاطرنشان کرد: نکته مهم درباره زمین های کشاورزی و باغی این است که جلوی تغییر کاربری ها در همان مراحل ابتدایی گرفته شد و اجازه ندادیم ساخت و ساز در این زمین ها آغاز شود.

وی با تاکید بر این که در نگاه ما پیشگیری مقدم بر قلع و قمع است، افزود: به همین منظور پارسال از دادستان ها خواستیم برای برخورد با متخلفان، منتظر گزارش دستگاه های اجرایی نمانند و در صورت دریافت گزارش های مردمی، بلافاصله اقدام کنند و برای مدیرانی هم که تخلفات را دیر گزارش می کنند یا گزارش نمی کنند، نیز پرونده تشکیل دهند.

رییس کل دادگستری گلستان افزود: با قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و همراهی مردم و مسئولان سال گذشته ۲۸۸ مورد فنس و دیوارهایی که به منظور تفکیک زمین های کشاورزی به منظور ویلاسازی ساخته شده بود، برداشته شد.

به گفته هاشمیان امسال هم شورای حفظ بیت المال استان، با حساسیت بیشتر حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و انفال استان را رصد می کند تا عرصه جولان بر سودجویان تنگ شود.