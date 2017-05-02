جزئیات سفر روسای ۹ دانشگاه سراسری به آلمان / همکاری های مشترک فنی

دکتر حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات سفر روسای ۹ دانشگاه سراسرای، به کشور آلمان گفت: روسای دانشگاه‌های مذکور امروز سه شنبه عازم کشور آلمان می شوند.

وی ادامه داد: مذاکرات رسمی روسای ۹ دانشگاه و 5 پژوهشگاه جمهوری اسلامی ایران با دانشگاه ها و پژوهشگاه های آلمان در شهر بن در تاریخ های چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه این هفته انجام می شود.

قائم مقام وزیر علوم در اموربین الملل افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است، نشست کارگروه مشترک دو کشور برگزار شده و در این نشست روند فعالیت های قبلی دو کشور بررسی شود.

وی ادامه داد: در این مذاکرات روسای دانشگاه‌های ایران با همتایان دانشگاهی خود در کشور آلمان که از قبل ارتباط برقرار کرده بودند دیدار کرده و برنامه ریزی هایی را که صورت داده بودند عملیاتی و اجرایی خواهند کرد تا در سال ۹۶ بتوانند تمام آن ها را پیاده سازی کنند.

سالار آملی افزود: اولین نشست روسای دانشگاه های ایران و آلمان در سال گذشته در تهران برگزار شد و این دومین نشست است که در شهر بن آلمان برگزار می شود و سرپرستی هیات ایرانی در این نشست برعهده قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی وبین المللی خواهد بود.

وی ادامه داد: چند طرح تحقیقاتی نیز از سوی ایران و آلمان آماده شده است که اگر در این مذاکرات به نتیجه برسد بررسی و عملیاتی خواهد شد.

سالار آملی افزود: این طرح ها و همکاری ها در زمینه دوره های فنی و حرفه ای و طرح های مربوط به محیط زیست است.

به گزارش مهر، روسای دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، شیراز، الزهرا (س)، هنر، گیلان، علوم پایه زنجان، فنی و حرفه‌ای و پژوهشگاه های مواد و انرژی، مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و محمدباقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از اعضای هیات ایرانی در این سفر هستند.

میزبانی هیات اعزامی دانشگاه های ایران به آلمان برعهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آلمان و موسسه تبادلات آکادمیک (DAAD) است.