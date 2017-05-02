فعالیت ۳۰۰ هزار کارگر بیمه شده در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی عصر دوشنبه در جشن روز کارگر و تجلیل از کارگران نمونه شهرستان رفسنجان با تبریک اعیاد شعبانیه و هفته کارگر، با اشاره به شعار امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی شاهراه رسیدن به سرمنزل مقصود در حوزه اقتصاد است و برنامه ششم توسعه بر اساس اقتصاد مقاومتی برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به اهمیت به کار و کارگر در دین مبین اسلام و سیره ائمه(ع)، افزود: تکریم کارگر از صدر اسلام توسط پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) وجود داشته و امیدواریم ما نیز بتوانیم در انجام این امر مهم موفق شویم.
وی با بیان این مطلب که سرمایه انسانی در کنار سرمایههای مادی که وجود دارد تولید را رقم میزند، عنوان کرد: کارگران مهمترین نقش در تولید را دارند چرا که از تولید است که به اشتغال میرسیم و تولید است که رفاه اجتماعی را بوجود می آورد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بر لزوم حمایت و مصرف تولیدات داخل شهرستان و استان تأکید کرد و گفت: تولیدات با کیفیت سبب تولید پایدار میشوند و با داشتن تفکر و نگاه به تولید داخلی چرخه تولید تداوم مییابد.
اسماعیلی تصریح کرد: ۳۰۰ هزارنفر کارگر بیمهشده در استان کرمان داریم که این تعداد جمعیت یکمیلیون و ۲۰۰ هزار نفری را در استان تشکیل میدهند.
وی اضافه کرد: مجموع افرادی که زیرپوشش سازمان تأمیناجتماعی استان هستند، یکمیلیون و ۶۰۰ هزار نفر است که نیمی از جمعیت استان کرمان را شامل میشوند.
نظر شما