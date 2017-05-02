به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «تغییرات مناسک نذر و ظهور نذر فرهنگی» با هدف بررسی تغییرات مناسک نذر در جامعه ایران و امکان ظهور اشکال جدیدی از نذر مانند نذر در حوزه فرهنگ به همت کانون فرهنگی زیتون برگزار میَشود.
بر اساس این گزارش، یکی از فعالیتهای گسترده کانون زیتون در سال گذشته فعالیت در حوزه نذر فرهنگی و اهدای قلکهایی با همین هدف به مخاطبین و همراهان کانون بوده است.
به همین منظور در گردهمایی سه روزهای که به همت این کانون و به مناسبت اعیاد شعبانیه برگزار خواهد شد نشستی با تاکید بر مسأله «نذر فرهنگی» برگزار خواهد شد.
این نشست با حضور دکتر «کاترین اسپلمن» جامعهشناس در حوزه فرهنگ جوامع مسلمان و استاد مؤسسه مطالعات تمدن جوامع مسلمان برگزار خواهد شد.
تمرکز اصلی مطالعات فرهنگی «اسپلمن» بر روی مناسک نذر و مفهوم آن در ایران بوده است که برگزاری این نشست به منظور دستیابی به رویکردی علمی در مسأله نذر فرهنگی خواهد بود.
این نشست به زبان انگلیسی و در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در دفتر کانون زیتون برگزار میشود.
گفتنی است این گردهمایی در تاریخهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت در محل کانون فرهنگی زیتون به آدرس تهران، خیابان شریعتی، ابتدای ظفر، کوچه صبر، کوچه مطهری، بنبست صفائی، پلاک ۷ برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به وب سایت کربوبلا (به آدرس http://karbobala.com/news/info/۳۷۴۹) و یا ربات تلگرامیIHLC_bot@ از جزئیات این گردهمایی مطلع شوند.
